L’Attacco dei Giganti: svelato il progetto speciale per i 15 anni del manga

L’Attacco dei Giganti celebra ufficialmente il 15° anniversario del manga dal suo debutto ufficiale. E finalmente si scopre il contenuto di questo nuovo progetto annunciato qualche giorno fa. La serie manga shonen scritta e disegnata da Hajime Isayama ha debuttato sulle pagine della rivista Bessatsu Shonen Magazine di Kodansha nel 2009. Da allora è diventata una delle serie più famose e seguite di sempre negli anni successivi. Il vero trampolino di lancio è stato l’adattamento anime, che ha assicurato alla serie un successo mondiale. Infatti il manga ha raggiunto vette più alte di quanto i fan si sarebbero mai aspettati di vedere prima della sua conclusione.

Ma mentre il franchise si prepara a celebrare il suo 15° anniversario, L’Attacco dei Giganti è tornato con un nuovo progetto ora in lavorazione. Kodansha ha dato il via a un nuovo sondaggio di popolarità per la serie, che permetterà ai fan in Giappone di votare il loro capitolo del manga preferito tra i 139. Quello più votato sarà poi incluso in una nuova rivista speciale de L’Attacco dei Giganti insieme ad altri capitoli selezionati da coloro che sono coinvolti nel progetto dell’anniversario. I risultati saranno pubblicati in Giappone il 6 novembre, e sarà realizzata una nuova cover proprio da Hajime Isayama in persona.

LEGGI ANCHE:



Le uscite Marvel Panini del 12 settembre 2024

Non è la prima volta che si sente parlare di sondaggio di popolarità. Ormai è qualcosa che i fan tendono ad aspettarsi, come già accaduto per altri importanti franchise subito dopo aver concluso la propria serializzazione. Ne è un esempio My Hero Academia di Kohei Horikoshi, con il manga che si è concluso sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha dopo dieci anni. Subito dopo Shueisha ha annunciato un sondaggio di popolarità mondiale che conterà i voti dei fan fino alla fine del mese per vedere chi è il vero preferito tra i personaggi.

Sfortunatamente, questo sondaggio non sembra avere la portata mondiale di quello di My Hero Academia, ma c’è la possibilità che questa rivista speciale possa arrivare un giorno in tutto il mondo. Ricordiamo anche che questo non sarà l’unico modo in cui si celebreranno i 15 anni de L’Attacco dei Giganti. Infatti Eren Jaeger e gli altri torneranno sul grande schermo con un nuovo lungometraggio intitolato Attack on Titan: The Last Attack.

Il lungometraggio dalla durata di 145 minuti, arriverà in Giappone l’8 novembre e sarà una raccolta degli ultimi due speciali anime che hanno portato alla conclusione la serie televisiva.

Fonte – Comicbook