L’Attacco dei Giganti: annunciato un nuovo film

L’Attacco dei Giganti ha portato a termine la sua serie televisiva e il manga, ma nonostante questo tutti gli appassionati dovranno tenersi pronti a un inaspettato ritorno della serie. Inaspettatamente infatti, l’armata ricognitiva più famosa del mondo è pronta a tornare con un lungometraggio in uscita nelle sale. Il film si intitola Attack on Titan: The Last Attack (“L’Attacco dei Giganti: l’ultimo attacco”) e i fan potrebbero essere sorpresi su quando il film arriverà sul grande schermo. Nonostante la storia sanguinosa sia finita, non significa che Eren Jaeger, Mikasa, Armin e i loro compagni di Paradis non abbiano altre sorprese in serbo.

L’Attacco dei Giganti: l’ultimo attacco arriverà nelle sale giapponesi l’8 novembre di quest’anno. Coloro che sperano che il film contenga materiale completamente nuovo o che funga da sequel del brutale franchise di Hajime Isayama, potrebbero rimanere delusi poiché il film è stato pubblicizzato come una “compilation”. La durata del film è confermata essere di 145 minuti, il che significa che l’uscita nelle sale durerà poco meno di due ore e mezza. Basato sugli episodi finali della quarta stagione dell’adattamento anime, questo film coprirà un territorio importante nella lotta contro Eren Jaeger.

Sebbene questa uscita autunnale potrebbe non avere nuove riprese o fungere da sequel del finale, lo studio ha confermato che le riprese della serie televisiva saranno aggiornate per il film. Al momento non ci sono dettagli su una potenziale finestra di uscita di questo film anche in Occidente, quindi continuate a seguirci per rimanere aggiornati.

Il regista della serie Yuichiro Hayashi ha dichiarato che in origine aveva impostato gli episodi finali come un lungometraggio, il che significa che Attack on Titan: The Last Attack avrà lo scopo di mettere insieme l’ultima disperata lotta dell’armata ricognitiva contro Eren. “Inizialmente ho disegnato gli storyboard per i capitoli finali con l’idea di realizzare un singolo film. Quindi, avere l’opportunità di farlo vedere a tutti nel miglior ambiente possibile, il cinema, è un sogno che si avvera per me“.