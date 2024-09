L’Attacco dei Giganti annuncerà un nuovo progetto per i 15 anni del manga

L’Attacco dei Giganti ha saputo per anni, durante la serializzazione del manga, sorprendere i fan e, anche dopo la sua conclusione, il franchise ha trovato un modo per tenere tutti sulle spine. Il manga scritto e disegnato da Hajime Isayama si è concluso prima della serie anime. Tuttavia, l’eredità de L’Attacco dei Giganti sta prosperando e un nuovo rapporto dal Giappone conferma che la serie annuncerà un nuovo progetto questo mese per promuovere il 15° anniversario del manga.

L’aggiornamento arriva dai social media, con il team de L’Attacco dei Giganti ha annunciato la grande novità. Si scopre che sarà annunciato un nuovo progetto speciale il 9 settembre. Questa rivelazione coincide con l’anniversario del manga, poiché ha fatto il suo storico debutto sempre a settembre del 2009 su Kodansha.

Ovviamente, non si sta accennando a questo misterioso progetto. Il team ha semplicemente scritto: “Il 9 settembre, l’attacco dei giganti festeggerà il suo 15° anniversario dall’inizio della serializzazione del manga. Per celebrare l’anniversario, annunceremo un nuovo progetto che i lettori potranno apprezzare insieme, quindi attendete con ansia!“.

Da un nuovo art book a un capitolo bonus e oltre, il fandom della serie è pronto a tutto. Sono passati tre anni da quando il mangaka Hajime Isayama ha concluso il manga, e si sta godendo molto la sua vita da semi-pensionato. Anche se potrebbe tornare per questo progetto speciale, i fan devono moderare le loro aspettative. Ci sono poche possibilità che Isayama annunci un progetto sostanziale per celebrare questo 15° anniversario. Ma anche se dovesse trattarsi di un one-shot speciale, il fandom sarà pronto a supportare il progetto.

È il caso del capitolo speciale rilasciato quest’anno insieme a un nuovo artbook incentrato completamente sull’infanzia di Levi. Si tratta di uno dei personaggi più amati dai fan, quindi se il progetto dovesse riguardare qualcosa del genere gli appassionati non potrebbero che apprezzarlo.

In questa storia di fantascienza post-apocalittica, l’umanità è stata devastata dai giganti umanoidi sui quali si sa poco sulla loro provenienza o sul perché siano decisi a mangiare gli uomini. Apparentemente poco intelligenti, hanno vagato per il mondo per anni, uccidendo chiunque vedessero. Tutto ciò che resta dell’umanità, è confinato in una gigantesca città con tre mura. La gente crede che le loro mura alte 50 metri li proteggeranno dai Titani, ma l’improvvisa apparizione del Gigante colossale cambierà tutto.

Fonte – Comicbook