Tra le uscite Marvel targate Panini del 12 settembre 2024 troviamo lo speciale 50° numero dell’attuale serie Amazing Spider-Man, con una serie di storie che anticipano il prossimo anno di avventure ragnesche.

Inoltre arriva la storia che celebra i 60 anni dalla creazione di Quicksilver e Scarlet Witch, oltre ad un altro capitolo di Fall of the House of X sulle pagine de L’Invincibile Iron Man.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Marvel Panini del 12 settembre 2024.

Le uscite Marvel Panini del 12 settembre 2024

Amazing Spider-Man 50

Spider-Man 850

6,00 €

Contiene: Web of Spider-Man (2024) #1

Amazing Spider-Man 50

Variant Cover Disney What If? di Ivan Bigarella

Spider-Man 850

6,00 €

Contiene: Web of Spider-Man (2024) #1

Festeggiamo 850 numeri con un’antologia di storie brevi d’autore!

Otto racconti fulminanti che introducono gli eventi dei prossimi mesi!

E oltre a Peter Parker, ritroverete molti suoi amici e… nemici!

Qualche esempio? Gold Goblin! Kaine! Spider-Man 2099! Ben Reilly! Spider-Gwen!

Spider-Boy 6

3,00 €

Contiene: Spider-Boy (2023) #6

Prigioniero di Madame Mostruosità!

Sì, ma chi è davvero la madre di Bailey Briggs?

Boy-Spider contro Spider-Boy!

Tutti i segreti della Fattoria di Madame Mostruosità!

Venom 30

Venom 88

5,00 €

Contiene: Venom (2022) #32, Carnage (2023) #6

Gran finale per il crossover con Venom e Carnage!

Dylan Brock è in pericolo di vita… e Eddie non può salvarlo!

La nuova trasformazione di Carnage al Giardino del Tempo!

Il segreto del simbionte… rivelato!

Miles Morales: Spider-Man 14

Miles Morales Spider-Man 38

5,00 €

Contiene: Miles Morales: Spider-Man (2023) #19/20

Spider-Man contro Rabble: la sfida finale?

Miles Morales e il suo fratello clone fanno da babysitter alla sorellina Billie!

E ci credereste se vi dicessimo che torna in gioco Black Obsidian?

Disegni di Federico Vicentini!

Avengers 13

Avengers 175

6,00 €

Contiene: Avengers Twilight (2023) #4/5

Penultimo capitolo per la miniserie-evento best seller negli States!

Capitan America deve recuperare a tutti i costi la testa (senziente) di Tony Stark!

Per riuscirci, Steve Rogers avrà bisogno dell’aiuto del dio del Tuono.

Tutta la verità sull’H-Day e il Teschio Rosso!

Capitan America 7

Capitan America 174

3,00 €

Contiene: Captain America (2023) #7

Lotta per la sopravvivenza!

Proprio quando la battaglia sembrava vinta, Steve Rogers incontra Lyra, la guardiana di un luogo misterioso chiamato L’Ingresso…

…e scopre che la sconfitta di Asmoday ha scatenato una minaccia alla quale solo lui può opporsi.

Comincia qui un nuovo arco narrativo che avrà conseguenze su tutto l’Universo Marvel!

L’invincibile Iron Man 18

Iron Man 133

3,00 €

Contiene: Invincible Iron Man (2022) #18

Per anni, Magneto è stato il peggior incubo di Iron Man.

Ora, se vuole sconfiggere Orchis, Tony Stark deve collaborare proprio con il Signore del Magnetismo…

…ma combattere ogni singola Sentinella sulla Terra potrebbe essere troppo anche per loro!

Inoltre, il ritorno di War Machine!

Fantastici Quattro 19

Fantastici Quattro 453

3,00 €

Contiene: Fantastic Four (2022) #19

Giunse nel mio ufficio in preda all’angoscia! Ms. Susan Storm sfoggiava un abito rosso fuoco da mozzare il fiato!

La bambola aveva bisogno di un detective privato per ritrovare il suo ragazzo, un certo professor Richards!

Non volevo accettare il suo caso, ma il mio conto in banca diceva il contrario!

Naturalmente, non passò molto tempo prima che desiderassi di aver avuto il buon senso di mantenere le distanze…

L’incredibile Hulk 13

Hulk e i Difensori 116

3,00 €

Contiene: Incredible Hulk (2023) #12

All’indomani delle battaglie contro Frozen Charlotte e Jack Mosaico, Hulk fa visita alla Strange Academy per chiedere a Fratello Voodoo di salvare l’anima di Charlie!

Ma la discesa nell’antica prigione di un esorcista esige un prezzo troppo alto…

…soprattutto per Bruce Banner, ora in balia del suo alter ego mostruoso!

Siete pronti per affrontare questo sconvolgente viaggio nell’incubo?

G.O.D.S 5

Marvel Miniserie 280

3,00 €

Contiene: G.O.D.S. (2023) #5

Le pareti della clinica sono ricoperte di parole. Sono scritte con il sangue degli uomini, ma nessuno è in grado di leggerle.

Mia DiMaria ha un nuovo appartamento.

Un letto è un buon inizio.

Il gioco non vale la candela… o invece sì?

Scarlet Witch e Quicksilver: Fratelli

Marvel Collection

16,00 €

Contiene: Scarlet Witch & Quicksilver (2024) #1/4

Una saga completa per celebrare sessant’anni di avventure di Scarlet e Quicksilver!

Una lettera del defunto Magneto tornerà a unire i fratelli Maximoff!

Eroi, alleati, mutanti malvagi, ma soprattutto gemelli: Wanda e Pietro dovranno lottare fianco a fianco contro nuovi nemici…

Steve Orlando (Marauders) ridefinisce la Strega del Caos per i disegni dell’italiano Lorenzo Tammetta!

Capitan America Sentinella della Libertà 2

L’invasore

Marvel Collection

20,00 €

Contiene: Captain America: Sentinel of Liberty (2022) #7/11, Captain America & the Winter Soldier Special (2023) #1

Secondo appuntamento con il ciclo di storie che ha rivoluzionato le origini di Capitan America!

Quando i suoi alleati si ritrovano sparsi per il paese senza alcun ricordo di come siano arrivati lì, Steve Rogers deve chiedere un favore all’unica persona che possa aiutarlo: Emma Frost!

Preparatevi a scoprire i segreti del Circolo Esterno e le prossime mosse di Bucky Barnes!

Inoltre, il ritorno di Sharon Carter e degli Invaders!

New Mutants 3

Sempre sulla Breccia

Marvel Deluxe

39,00 €

Contiene: New Mutants (2019) #25/33, New Mutants: Lethal Legion (2023) #1/5

Un volume ricco di eventi e colpi di scena per celebrare i 40 anni dei Nuovi Mutanti!

Chi regnerà sul Limbo… Magik o Madelyne Pryor? Chi fermerà il ritorno di Sublime? E quale nuovo eroe si unirà al team?

Inoltre, un’insolita formazione affronta la nuova Legione Letale… dall’interno!

Si conclude la più recente incarnazione della storica X-testata con una serie di avventure che omaggiano il passato e guardano al futuro!

Punisher di Greg Rucka e Marco Checchetto 2

Morte di un Eroe

Marvel Deluxe

32,00 €

Contiene: Punisher (2011) #11/16, Punisher: War Zone (2012) #1/5 e materiale da Spider Island: I Love New York City (2011) #1

Le strade si tingono di sangue, le regole sono cambiate e ora è Frank Castle a dettare legge.

Resta però da vedere cosa pensa di tutto questo la sua nuova alleata, Rachel Cole…

All’orizzonte si prefigurano due battaglie che Punisher non può vincere: contro la polizia della Grande Mela prima e contro gli Avengers poi. Ma è proprio quando è con le spalle al muro che Frank dà il meglio…

La conclusione di uno dei cicli più amati del vigilante Marvel per eccellenza, arricchita da una ricca appendice di materiali extra.

Spidey e i suoi Fantastici Amici 24

5,90 €

Contiene: In regalo: un mitico regalo di Spidey!