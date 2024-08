Kagurabachi: il manga conquista un premio prestigioso

Kagurabachi si avvicina al suo primo anniversario da quando ha debuttato per la prima volta sulle pagine di Weekly Shonen Jump di Shueisha. E nonostante sia così recente, la serie è una delle più amate e seguire della rivista. Scritto e disegnato da Takeru Hokazono, Kagurabachi è riuscito ad ottenere un successo virale ancor prima di essere pubblicato. E il manga pieno di azione è cresciuto ancora di più dal suo lancio. Come tale, la serie ha appena portato a casa un grande premio in Giappone, e ha scatenato il fermento per un anime di Kagurabachi.

Tutto è venuto alla luce in Giappone quando i Tsugi ni Kuru Manga Awards hanno pubblicato le scelte per il 2024. Mentre Girl Meets Rock si è aggiudicato la categoria digitale, la categoria manga fisica è andata a Kagurabachi. Il premio votato dai fan ha regalato al manga di Hokazono 101.836 voti, più di 3 volte di quanto guadagnato dal secondo posto.

Come si può ancora una volta notare, i fan di Kagurabachi si sono presentati in massa per questo premio. E il premio Tsugi ni Kuru è uno di quelli più ambiti. Il Giappone ama poche cose più di un sondaggio di popolarità, e questo premio manga segna uno dei più famosi del settore. Molti vincitori precedenti del premio in questione hanno continuato a ottenere adattamenti anime, quindi tutti gli occhi sono puntati su Kagurabachi.

Dopo tutto, lo stile artistico di Hokazono è incredibilmente cinematografico e un certo numero di fan ha avviato un proprio progetto anime o clip fan-made per dare vita a Chihiro. Data la rapida ascesa di Kagurabachi, un adattamento anime è una questione di quando, piuttosto che di se. Nonostante il suo successo, bisogna ricordare che Kagurabachi non è in corso da nemmeno un anno. Hokazono deve chiaramente lavorare a più archi prima che un adattamento anime possa essere preso in considerazione, ma una volta che ci sarà abbastanza materiale, allora sarà ancora più probabile l’arrivo di Chihiro sul piccolo schermo.

Gli eventi ruotano attorno a Chihiro, un giovane che passa le sue giornate a lavorare i metalli sotto la guida di suo padre, il famoso fabbricante di spade Kunishige Rokuhira. Tutto quello che desidera e spera è di diventare un giorno un fabbro altrettanto abile. Tuttavia, le loro spensierate giornate tra padre e figlio hanno presto termine quando una tragedia colpisce improvvisamente i due. Da quel giorno macchiato di sangue, Chihiro e la sua spada percorrono una sola strada, quella della vendetta.

Fonte – Comicbook