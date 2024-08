Tra le uscite targate Panini Comics del 29 agosto 2024 troviamo Ribbon Queen, il macabro thriller firmato da Garth Ennis e Jacen Barrows, oltre al primo numero della nuova serie La Spada Selvaggia di Conan, la testata d’autore prodotta da Titan Comics e Heroic Signatures che affianca la serie regolare di Conan il Barbaro, che questo mese vede uno specialissimo incontro con l’altro eroe howardiano, Kull il Conquistatore.

Inoltre le consuete uscite di Star Wars, Spawn e Teenage Mutant Ninja Turtles.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Panini Comics del 29 agosto 2024.

Le uscite Panini Comics del 29 agosto 2024

Star Wars 42

Star Wars 110

5,00 €

Contiene: Star Wars (2020) #42, Darth Vader (2020) #42

Luke Skywalker sa che il suo destino lo porterà a uno scontro con Darth Vader. Ma Vader è un Sith, mentre lui non è ancora un Jedi. Se vuole avere una chance di sopravvivere deve conoscere il suo nemico e… trovare un altro Sith! Vader, poi, dovrà decidere cosa fare dello Scisma Imperiale: distruggerlo o unirsi a esso?

Star Wars: L’Alta Repubblica 8

Star Wars: L’Alta Repubblica 40

3,00 €

Contiene: Star Wars: The High Republic (2023) #4

Keeve Trennis è pronta a tutto per inseguire la speranza di ritrovare il suo ex maestro Skeer. Anche disobbedire a un ordine diretto di Coruscant. O ad addentrarsi in territorio Nihil accompagnata solo da Ceret e Tarec e facendo affidamento sulla traditrice Lourna Dee!

Conan il Barbaro 5

5,00 €

Contiene: Conan the Barbarian (2023) #9/10

Comincia qui L’era indomita, saga che conclude il primo ciclo del nuovo, classico Conan! Assieme al disegnatore madrileno Roberto De La Torre torna uno dei personaggi più famosi e amati di R.E. Howard: Kull il Conquistatore! Il Cimmero viaggia nel lontano passato precedente all’Era Hyboriana, dove il Re di Valusia diventa… il suo acerrimo nemico?! Possibile che l’esule di Atlantide sia ora schiavo del Popolo Serpente?

La Spada Selvaggia di Conan 1

6,90 €

Contiene: The Savage Sword of Conan (2024) #1

Primo numero per l’attesissima edizione italiana di Savage Sword of Conan, serie prodotta da Titan Comics ed Heroic Signatures! Nelle 80 pagine in bianco e nero (!) di questa rivista in grande formato, identico all’originale americano, trovate un lungo racconto del Cimmero scritto dall’autore di Aliens, The Mask e Predator, John Arcudi, con più mostri di quanti vi possiate immaginare. Solomon Kane rivive in una storia di Patrick Zircher (Savage Avengers), mentre Jim Zub (Conan il Barbaro) ci offre un racconto in prosa di Conan. Inoltre, articoli e illustrazioni!

Teenage Mutant Ninja Turtles 69

13,00 €

Contiene: Teenage Mutant Ninja Turtles (2011) #131/133, Teenage Mutant Ninja Turtles: The Armageddon Game (2022) #1

Comincia Il gioco dell’Armageddon! Il diabolico Re dei Topi ha formato un’alleanza tra alcuni dei più spietati nemici delle Tartarughe Ninja, e ora è pronto a sferrare il suo attacco. Per fargli fronte, i nostri eroi dovranno studiare e padroneggiare alcune pericolose tecniche di combattimento arcane, e solo una persona è in grado di insegnargliele: Shredder. Ma ci si potrà davvero fidare di lui?

Re Spawn 5

In Cerca di Wanda

18,00 €

Contiene: King Spawn (2022) #26/30

In cerca della sua amata ex moglie, Al Simmons si spinge fino alle Terre Proibite sotto l’Inferno, dove lo attendono pericoli di ogni genere, compreso un esercito di vampiri e uno dei mostri più grossi che abbiate mai visto sulle pagine di Spawn! Inoltre, una ricca sezione di extra con copertine variant, bozzetti e tavole in bianco e nero!

Fine Print 2

26,00 €

Contiene: Fine Print vol. 2

Come si cura un cuore infranto? Lauren Thomas ha firmato un contratto con le divinità del desiderio, per annegare il dolore sotto ondate di intenso piacere. Ma un suo piccolo capriccio porterà a conseguenze disastrose… Dall’autore di Sunstone, un capolavoro di erotismo che prende vita da tavole di straordinaria sensualità.

Ribbon Queen

26,00 €

Contiene: Ribbon Queen (2023) #1/8

Durante il Black Lives Matter del 2020, a New York, la detective Amy Sun è alle prese con un macabro caso di omicidio. La scoperta più scioccante, però, è la corruzione degli ambienti interni del dipartimento di polizia… e di qualcosa di ancora più terrificante alle loro tracce, una forza antica e mostruosa in cerca di vendetta!

