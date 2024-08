Star Wars: la battaglia di Jakku continua in Republic Under Siege

Il mese scorso la Marvel ha rivelato che la linea di fumetti di STAR WARS avrebbe concluso la sua narrazione ambientata dopo L’Impero Colpisce Ancora e sarebbe passata alla nuova era post-Ritorno dello Jedi questo ottobre con STAR WARS: BATTLE OF JAKKU – INSURGENCY RISING, a cui seguirà a novembre STAR WARS: BATTLE OF JAKKU – REPUBLIC UNDER SIEGE.

Saranno tre le serie limitate che racconteranno la storia della BATTAGLIA DI JAKKU, l’epica battaglia finale della Guerra Civile Galattica e la saga che rappresenta uno degli eventi chiave tra la Trilogia Originale e la Trilogia dei Sequel. Dopo il debutto della serie, STAR WARS: BATTLE OF JAKKU – INSURGENCY RISING di ottobre, gli eventi continuano a novembre con il secondo capitolo, STAR WARS: BATTLE OF JAKKU – REPUBLIC UNDER SIEGE, in cui vedremo in azione oltre ai personaggi dei film anche una star delle serie a fumetti come la Dottoressa Aphra.

A new Star Wars comic has been announced! STAR WARS: BATTLE OF JAKKU — REPUBLIC UNDER SIEGE is an upcoming limited series arriving this November featuring Luke Skywalker, Mon Mothma, and more pic.twitter.com/la4eJ6Kv2Z — Star Wars Holocron (@sw_holocron) August 21, 2024

Scritto dall’acclamato e pluripremiato autore Alex Segura (Star Wars: Poe Dameron – Free Fall, EDGE OF SPIDER-VERSE) e disegnato da un trio di talenti artistici superstar – Leonard Kirk, Stefano Raffaele e Jethro Morales – STAR WARS: BATTLE OF JAKKU sarà incentrato sui momenti finali mai raccontati della Guerra Civile Galattica. Introdotta per la prima volta in Star Wars: The Force Awakens mentre Rey frugava tra i suoi rottami, la Battaglia di Jakku è stata un punto di svolta cruciale per la galassia. Sulle dune sabbiose di Jakku, i resti dell’Impero hanno opposto una disperata resistenza dopo che la loro base segreta è stata scoperta dalla Ribellione, decisa a distruggerli una volta per tutte per permettere alla Nuova Repubblica di prosperare! Ora, i fan potranno assistere a questo momento cruciale del canone di Star Wars per la prima volta in assoluto!

Alex Segura ha parlato così del progetto:

“È un onore incredibile poter raccontare questa storia perduta della storia di Star Wars, insieme a così tanti artisti straordinari, nelle pagine delle tre serie limitate di BATTLE OF JAKKU.La nostra storia sarà di portata epica – coinvolgendo tutti i personaggi principali che amate, più alcune nuove, eccitanti aggiunte al mythos. Non solo daremo ai lettori un posto in prima fila per la battaglia finale della Guerra Civile Galattica, ma vedremo le conseguenze della Battaglia di Endor e introdurremo una nuova, minacciosa minaccia che terrà i nostri eroi con il fiato sospeso. L’obiettivo di tutti noi è alzare il volume e fare in modo che questa avventura sia all’altezza delle altre storie dell’epoca. Mentre l’Impero crolla, sorge una nuova oscurità!”