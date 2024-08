Black Canary è “Best of the Best” nella nuova miniserie di Tom King e Ryan Sook

Ci sono molti combattenti altamente qualificati nell’universo DC, ma Black Canary è sicuramente tra i migliori, “Best of the best”. Anche ignorando i suoi superpoteri, Dinah Laurel Lance è generalmente considerata una delle artiste marziali più avanzate al mondo.

Queste abilità saranno messe alla prova in una nuova serie dello scrittore di Wonder Woman Tom King e dell’artista Ryan Sook. I sei numeri di Black Canary: Best of the Best metteranno Dinah contro un nemico davvero formidabile, che è decisamente alla sua altezza nel combattimento ravvicinato: Lady Shiva.

Black Canary: Best of the Best variant cover pic.twitter.com/kWzNOUYCG8 — Dan Hipp (@MISTERHIPP) August 15, 2024

Anche se la lotta con Lady Shiva richiederà tutte le abilità di Black Canary, la ragazza non sarà completamente sola. Secondo la DC, Dinah riceverà un addestramento supplementare da parte di Batman, Wildcat e sua madre, la prima Black Canary.

New cover for @DCOfficial ‘s “Black Canary: Best of the Best 1” ! Written by Tom King with art by Ryan Sook! Really excited for this one! 🥊 On sale this November. Ink and marker on paper 🖊️ @TomKingTK #comicbookart pic.twitter.com/hRwspMch5o — chrissie zullo uminga (@Chrissie_Zullo) August 14, 2024

Lady Shiva è una criminale di lunga data della DC, creato da Dennis O’Neil e Ric Estrada per Richard Dragon, Kung Fu Fighter #5 del 1975. Assassina letale, nel corso del tempo è scivolata sempre più nel ruolo di antieroe, aiutando Batman ad allenarsi dopo che Bane gli aveva spezzato la schiena e successivamente assistendo il Cavaliere Oscuro nella lotta contro la Lega delle Ombre. È anche, in particolare, la madre di Batgirl Cassandra Cain, con cui Dinah fa attualmente squadra nelle Birds of Prey. Inutile dire che si tratta di un avversario ostico e il confronto con Black Canary è aperto ad ogni esito…

I got to show this off. Some spectacular, visceral, perfect line art from Ryan Sook for BLACK CANARY: BEST OF THE BEST. Sook’s doing every page in every issue. So proud of this book. Out 11/27–Black Canary Wednesday. pic.twitter.com/pDJIyT3wKE — Tom King (@TomKingTK) August 15, 2024

Questa miniserie DC Black Label è un progetto a cui Tom King e Ryan Sook stanno lavorando da anni, e lo scrittore è entusiasta di poterlo finalmente presentare al pubblico:

“Volevo raccontare questa storia da alcuni anni e non vedo l’ora che i fan vedano quello che io e Ryan abbiamo in mente per Dinah. Ha lo stile artistico perfetto per questa serie, e i fan sentiranno ogni pugno e calcio tirato dal primo numero al finale”.