Amazing Comics, la nuova etichetta di Joe Quesada

Esordio con il botto per la nuova etichetta di Mad Cave Studios in collaborazione con Dupois

Come suggerito per settimane sui social, i Mad Cave Studios hanno rivelato al San Diego Comic-Con Amazing Comics, una nuova compagnia di fumetti con sede nell’Idaho. La partnership è con una delle principali case editrici europee, Dupuis, per realizzare appieno le aspirazioni editoriali mondiali di Amazing Comics, una nuova entusiasmante impresa del leggendario fumettista, scrittore ed editore americano Joe Quesada, reduce da anni ai vertici della Marvel Comics.

Amazing Comics è, come dicono loro stessi, il primo marchio internazionale di fumetti, che crea concetti originali per un mercato internazionale. Lavorando nel quartier generale di Quesada in Idaho, questa iniziativa mira ad attirare i più grandi talenti da tutto il mondo per creare storie di richiamo universale, con i Mad Cave Studios e Dupuis che lavoreranno in tandem per pubblicare e distribuire nuovi affascinanti titoli su entrambe le sponde dell’Atlantico.

The potato is out of the bag. 🥔 Join Mad Cave Studios and @JoeQuesada as we kick off an Amazing new partnership this weekend at SDCC! @AmazingComicsCo pic.twitter.com/TGNPz10ntt — Mad Cave Studios (@MadCaveStudios) July 27, 2024

La testata inaugurale, DISCIPLE, realizzata dal co-sceneggiatore e disegnatore Joe Quesada, dal co-sceneggiatore Charles Dorfman, dall’inchiostratore Wade von Grawbadger, dal colorista Richard Isanove e dal letterista Joe Caramagna, prevede una rivisitazione unica e accattivante dell’Amleto di Shakespeare che fonde la letteratura classica con la narrazione moderna. Il titolo ha debuttato con DISCIPLE: QUARTO, un albo in anteprima esclusiva per il San Diego Comic-Con, mentre ulteriori informazioni su questo entusiasmante progetto saranno rivelate nei prossimi mesi.

This is going to be interesting. https://t.co/IvVG0nS0dT — Joe Quesada (@JoeQuesada) July 27, 2024

Joe Quesada ha condiviso la storia della creazione di Disciple:

“La vera origine di Disciple è nata quando ho incontrato Charles Dorfman, uno scrittore di talento con la passione per la narrazione grafica. Charles ha proposto un adattamento dell’Amleto, che ha dato il via a un viaggio creativo che ha portato alla versione unica di Disciple che abbiamo oggi. Questo progetto fonde elementi shakespeariani con generi contemporanei, creando un mondo ricco e mitologico da esplorare per i nostri lettori, che inizia come un prequel dell’originale, ambientato in un mondo completamente nuovo”.