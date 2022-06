Joe Quesada lascia la Marvel: la lettera di commiato

Joe Quesada, vice-presidente e direttore creativo della Marvel, lascia la casa editrice dopo ben 22 anni. Quesada, che come disegnatore aveva iniziato a lavorare per la Marvel nei primi anni ’90 (firmando tra le altre cose uno storico ciclo di X-Factor insieme a Peter David), assunse un ruolo più importante insieme a Jimmy Palmiotti nel 1998, quando i due vennero messi a capo della divisione Marvel Knights con l’obiettivo di rivitalizzare alcune serie in netto declino (Daredevil, Punisher) e rilanciare alcuni personaggi inutilizzati da anni (Inhumans, Black Panther, Black Widow) reclutando nuovi talenti esterni alla Marvel.

Nel 2000, dato il successo della linea Marvel Knights e lo stato di fallimento in cui versava la Marvel, venne promosso Editor in Chief dell’intera casa editrice, dando il via ad un processo di rinnovamento passato attraverso il lancio della linea Ultimate o il restyling degli X-Men affidati a Grant Morrison, fino a quando nel 2010 è stato nominato Chief Creative Officer della Marvel Entertainment, ruolo poi assunto da Kevin Feige nel 2019.

Di seguito, il testo della lettera inviata ai fan dallo stesso Quesada e riportata da Bleeding Cool, dove comunica che lascia la Marvel (ma ha ancora un progetto da disegnatore in piedi) e rimanda alle sue prossime esperienze creative (tra cui anche un cortometraggio in veste di regista).

31 maggio 2022

Ehi, vero credente!

Hai un secondo? Ho qualcosa che vorrei condividere con te.

Quando sono entrato per la prima volta nel mondo dei fumetti, il mio obiettivo era creare i miei personaggi, storie e universi. Poi, un giorno la Marvel mi ha fatto un’offerta che ha cambiato la traiettoria della mia vita. Ma ultimamente mi sono ritrovato a pensare sempre di più alla mia strofa preferita di Little Gidding di T.S.Eliot, “Non smetteremo di esplorare / E la fine di tutte le nostre esplorazioni / Arriverà dove siamo partiti / E conosceremo il luogo per la prima volta”.

Ecco perché è sia eccitante che agrodolce che dopo le discussioni con la mia famiglia e la mia famiglia alla Marvel, dopo due e più decenni (è passato davvero così tanto tempo?), è giunto il momento per me di andare avanti. Come puoi immaginare, il mio amore per l’azienda, i suoi personaggi e tutti i miei colleghi è profondo, ma ho un nuovo entusiasmante capitolo che sta per iniziare, quindi è il momento giusto.

Nell’agosto del 2000, la Marvel ha scommesso su di me, mi ha affidato le chiavi dell’Universo e da allora è stata la mia più grande sostenitrice. Durante quel periodo, ho avuto la grande fortuna di stare sulle spalle di giganti, nessune più ampie di quelli dei miei predecessori e mentori, il miglior team editoriale del settore, la mia famiglia di coworking e i creatori più talentuosi della terra che hanno messo la loro fiducia in me, specialmente all’inizio, quando sembrava che vendessi biglietti per il Titanic. Grazie a TUTTI per condividere i vostri talenti e riversare il vostro cuore e la vostra anima in ogni progetto. È stato un onore lavorare con voi e spero che riusciremo a fare tutto di nuovo.

Ora, questo non significa che ti sbarazzi di me così facilmente. Non sarò mai troppo lontano, a fare il tifo per la mia famiglia Marvel e a contribuire di tanto in tanto, incluso qualcosa di cui sono entusiasta per la fine dell’anno. Ho anche diversi progetti follemente interessanti di cui sentirete parlare nei prossimi mesi, incluso un cortometraggio indipendente che sto scrivendo e dirigendo. Rimani sintonizzato!

È stata una corsa infernale, e sono orgoglioso di aver fatto parte della storia della Marvel dal caos alla ricchezza e soddisfatto di aver portato a termine il lavoro per cui ero stato assunto ventidue anni fa (seriamente, dov’è finito il tempo? ). Ma niente di tutto questo accade senza una persona molto importante.

TU!

Io e la mia famiglia vogliamo ringraziarti dal profondo del nostro cuore. Senza il tuo amore e supporto, non saremmo stati in grado di proseguire in questa folle avventura e spero che ti unirai a noi nella nostra prossima.

Ti prometto che sarà FANTASTICO!

Ci vediamo nei fumetti!