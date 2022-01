Nuovo progetto Marvel per Joe Quesada

L’attuale vice presidente esecutivo e direttore creativo della Marvel, tornerà a sedersi al tavolo da disegno nell’arco del 2022. Il nuovo progetto Marvel di Joe Quesada è però ancora top secret.

Il 31 dicembre 2021 ha infatti pubblicato sul suo profilo Facebook una sequenza di quattro vignette in cui si vedono fronteggiarsi Capitan America e Black Panther, annunciando altre anticipazioni per il 2022.

A detta di Quesada, questo progetto coinvolge vari supereroi Marvel e vedrà succedere un sacco di cose. Interrogato dai fan se sia legato all’annunciato ritorno di Miracleman, ha negato, ma non ha aggiunto altri particolari.

Joe Quesada ha legato il suo nome alla Marvel nei primi anni 2000, quando venne nominato Editor in Chief salvando di fatto la società dalla bancarotta. Già disegnatore di X-Factor nel corso degli anni ‘90, insieme a Jimmy Palmiotti era a capo della divisione Marvel Knights, che operava per reclutare nuovi talenti da utilizzare in serie di secondo piano come Daredevil (da lui disegnata in prima persona), Punisher, Inhumans o Black Widow.

Il successo dell’etichetta Marvel Knights gli valse la promozione al ruolo di Editor In Chief dell’intera compagnia, che ha rivitalizzato con mosse audaci come il lancio della linea Ultimate, l’ingaggio di Grant Morrison come scrittore degli X-Men o di J. Michael Straczynski su Amazing Spider-Man.

Il lavoro di Quesada aprì la strada allo sfruttamento cinematografico dei personaggi Marvel, tanto che nel 2010 assunse il ruolo di Chief Creative Officer della Marvel Entertainment, ruolo lasciato nel 2019 a Kevin Feige per assumere quello di vice presidente esecutivo e direttore creativo.

L’ultima storia disegnata da Quesada risale al 2014: si tratta di Miracleman Annual 1, scritto da Grant Morrison e unica storia inedita finora uscita del personaggio di Mike Anglo da quando la Marvel ne ha acquisito i diritti da Neil Gaiman. Da allora ha disegnato solo qualche illustrazione e copertina, ma questo progetto segna il suo ritorno al fumetto dopo sei anni.