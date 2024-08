Fear of the Jedi: si chiude l’era dell’Alta Repubblica

A febbraio, il finale della Fase III dell’Alta Repubblica, che si estenderà su tutta la galassia, inizierà con STAR WARS: THE HIGH REPUBLIC – FEAR OF THE JEDI, una nuova serie regolare scritta dall’autore di bestseller del New York Times Cavan Scott e disegnata dall’acclamata artista Marika Cresta (DOCTOR APHRA).

Annunciata al panel Star Wars: Stories From a Galaxy Far, Far Away del San Diego Comic Con, STAR WARS: THE HIGH REPUBLIC – FEAR OF THE JEDI sarà l’ultima avventura della Marvel Comics nell’affascinante mondo della narrazione dell’Alta Repubblica. Scott, uno degli architetti delle storie dell’epoca e autore di molti dei precedenti progetti Marvel sull’Alta Repubblica, torna per dare vita a questa straordinaria conclusione dell’innovativa Fase III della storia, ambientata durante quella che era considerata l’età dell’oro dell’Ordine Jedi.

What scares the Jedi? Master Keeve Trennis sets upon a path that will change her life forever. Guest-starring The Acolyte’s Kelnacca, the finale to Phase III of The High Republic era begins this February in ‘Star Wars: The High Republic – Fear of the Jedi’ #1. #MarvelSDCC pic.twitter.com/zhtBHw7OMc — Marvel Comics (@MarvelComicsHQ) July 26, 2024

Cosa spaventa i Jedi? Mentre i combattimenti all’interno della Zona di Occlusione del Nihil si intensificano, la Maestra Jedi Keeve Trennis intraprende un cammino che cambierà la sua vita per sempre. Con la partecipazione del Maestro Jedi Wookiee Kelnacca, apparso anche nella serie tv The Acolyte, oltre che dei personaggi preferiti dai fan dei romanzi, degli audiodrammi e dei fumetti di Star Wars: The High Republic!

Iniziata nel 2021 e raccontata in tre fasi, L’Alta Repubblica è un’iniziativa editoriale multipiattaforma che comprende una serie di libri e fumetti ambientati secoli prima dell’inizio della saga degli Skywalker. Più recentemente, i fan hanno visto questo periodo temporale finora inesplorato approdare per la prima volta al live-action nella serie di successo Disney+ The Acolyte.

Le storie dell’Alta Repubblica hanno introdotto i lettori a una serie di nuovi amati personaggi e concetti di Star Wars, facendo luce sui misteri della Forza e sulle fondamenta della galassia lontana, lontana come la conosciamo! Ora, tenetevi forte perché con FEAR OF THE JEDI l’ultima fase della saga che ha avuto un impatto indefinito sul mito di Star Wars giunge alla sua sorprendente conclusione e apre la strada a ciò che verrà!