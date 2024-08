Sakamoto Days: svelati i primi dettagli del cast dell’anime

Non passerà molto tempo prima che Sakamoto Days faccia il suo attesissimo debutto sul piccolo schermo con la prima stagione della serie anime. Inoltre recentemente abbiamo anche confermato che Netflix concederà in licenza l’anime di successo prima del suo debutto previsto nel 2025. Ma gli aggiornamenti continuano, in quanto sono stati confermati e rivelati i primi doppiatori e i loro rispettivi personaggi.

Secondo la troupe di Sakamoto Days, sono sei i primi protagonisti scelti per l’anime. E di seguito ne riportiamo un breve elenco:

Tomokazu Sugita darà la sua voce a Taro Sakamoto

Shin doppierà Nobunaga Shimazaki

Lu nel ruolo di Ayane Sakura

Aoi interpreterà Nao Toyama

Hana sarà Hina Kino

Heisuke doppierà Ryota Suzuki

Piisuke nel ruolo di Miyari Nemoto

Come si può vedere, Sakamoto Days si è assicurato un cast impressionante prima della sua première. Finora, sappiamo che l’anime andrà in onda nel 2025, ma non non si conosce una data o una finestra di uscita. Quando la serie andrà in onda, Netflix trasmetterà l’anime in streaming in Giappone e in tutto il mondo. Il servizio di streaming ha confermato che pubblicherà nuovi episodi ogni settimana, quindi tutti i fan dovranno mantenere una certa pazienza dato che non saranno a disposizione tutti gli episodi.

Animato da TMS Entertainment, Sakamoto Days sarà senza dubbi uno dei migliori anime del 2025. Ricordiamo che la serie manga, scritta e disegnata dal mangaka Yuto Suzuki, ha fatto il suo debutto su Weekly Shonen Jump a novembre 2020. Con oltre cinque milioni di copie del manga in circolazione, Sakamoto Days è una delle migliori novità di Shueisha. Tutti i capitoli del manga si possono recuperare sull’app di Shonen Jump, Manga Plus. Per maggiori informazioni sulla serie, di seguito è possibile leggere la sinossi:

“Taro Sakamoto era l’assassino definitivo, temuto dai cattivi e ammirato dai sicari. Ma un giorno si innamora! Da lì arriva il pensionamento, il matrimonio, e un figlio e poi…Sakamoto mette su diversi chili. Il tizio grassoccio che gestisce il negozio di quartiere è in realtà un ex sicario leggendario. Riuscirà a proteggere la sua famiglia dal pericoloso ritorno del suo passato?”.

Fonte – Comicbook