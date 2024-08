Sakamoto Days: l’anime sarà trasmesso su Netflix!

Sakamoto Days è una delle serie shonen che ha recentemente debuttato, ad aver conquistato rapidamente un importante numero di appassionati. Il manga scritto e disegnato da Yuto Suzuki ha ricevuto così tanti consensi dai lettori, da portare gli stessi a desiderare al più presto un adattamento anime. E questo loro desiderio sarà presto esaudito, visto che di recente abbiamo riportato la conferma di una serie anime. Oggi si scopre dove tutti gli episodi saranno trasmessi. Ad aggiudicarsi i diritti di Sakamoto Days sarà Netflix, con il servizio di streaming che pubblicherà nuovi episodi su base settimanale.

L’aggiornamento arriva da Netflix, poiché il servizio di streaming ha confermato che Sakamoto Days sarà trasmesso in streaming nel 2025 in tutto il mondo. TMS Entertainment supporta il progetto con il regista Masaki Watanabe. Naturalmente, l’anime sta adattando il manga di successo di Yuto Suzuki. Inoltre, la serie anime ha trovato il suo cast principale, e di seguito ne riportiamo i nomi degli attori e dei rispettivi personaggi:

Tomokazu Sugita (Taro Sakamoto)

Nobunaga Shimazaki (Shin Asakura)

Ayane Sakura (Lu Shaotang)

Nao Toyama (Aoi Sakamoto)

Hina Kino (Hana Sakamoto)

Ryota Suzuki (Heisuke Mashimo)

Ricordiamo che Sakamoto Days ha debuttato a novembre 2020 ed è diventato un cult tra i lettori. La commedia d’azione racconta la storia di un sicario di nome Taro Sakamoto che rinuncia alla sua sanguinosa carriera per sistemarsi. Con una moglie e un figlio da proteggere e amare, Taro apre un semplice minimarket e vive pacificamente per anni prima che il suo passato torni a perseguitarlo. Il sicario di mezza età si ritrova costretto a tornare alla sua personalità da sicario dopo anni di lontananza e, nonostante il suo fisico più rotondo, dimostra al mondo di cosa è capace.

Dopo anni passati ad uccidere con destrezza e inaudita ferocia, Sakamoto si innamora di una ragazza e decide di abbandonare il lavoro da sicario per sposarsi con lei e metter su famiglia. Tuttavia, la sua tranquilla vita familiare è turbata ancora dal suo oscuro passato: un’importante taglia pende sulla sua testa. L’incontro con Shin, un sicario con il potere di leggere la mente, e con Lu, erede di un’importante triade cinese, darà il via ad una serie di avvenimenti che costringeranno Sakamoto a dover ricorrere nuovamente alle sue abilità per proteggere la propria vita e quella della sua famiglia.

