Alien: Romulus, il prequel a fumetti del film

Sulla scia dell’uscita nelle sale cinematografiche questo mese di Alien: Romulus, l’ultimo capitolo dell’innovativo franchise cinematografico di Alien, Marvel Comics sarà orgogliosa di presentare a ottobre un one-shot a fumetti di ALIEN: ROMULUS che affronta uno dei misteri irrisolti del film.

In vendita da ottobre, ALIEN: ROMULUS #1 sarà scritto dal maestro dell’horror Zac Thompson (ABSOLUTE CARNAGE: AVENGERS) e disegnato dalla stella nascente Daniel Picciotto (DANNY KETCH: GHOST RIDER, X-FORCE). Il prossimo film riporterà la narrazione di Alien alle sue origini con un’emozionante saga di giovani colonizzatori spaziali che si trovano faccia a faccia con la forma di vita più terrificante dell’universo.

Questo one-shot della Marvel si svolgerà prima degli eventi del film e fornirà un retroscena illuminante sulla minaccia principale del film. Realizzato in stretta collaborazione con il regista Fede Alvarez e il suo frequente collaboratore Rodo Sayagues, entrambi autori di Alien: Romulus, il fumetto è un complemento indispensabile per uno dei film più attesi dell’estate.

Just announced: #AlienRomulus is getting a prelude one-shot comic from Marvel Comics this October. pic.twitter.com/Rre3Yef9Fr

— Alien: Romulus (@AlienAnthology) July 24, 2024