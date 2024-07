JSA: dopo l’addio di Geoff Johns è la volta di Jeff Lemire

Anche il primo supergruppo della storia entra nell'era DC All In

Nell’ambito di DC All In ci sarà spazio per una nuova serie della JSA firmata da Jeff Lemire e disegnata dall’artista di Jay Garrick: The Flash Diego Olortegui.

La presenza della JSA era stata suggerita dalla presentazione della nuova Torre di Guardia della Justice League: nella pianta compariva infatti il Quartiere D’Oro (The Golden Quarter), su cui si stagliava lo stemma della Justice Society of America.

L’attuale serie della Justice Society, nata sulla scia di Flashpoint: Beyond, è stata funesta da un’interminabile serie di ritardi, dovuti probabilmente alla progressiva uscita dalla DC del suo sceneggiatore Geoff Johns, fondatore della nuova etichetta Ghost Machine. La serie era stato lanciata nel 2022 come serie mensile, disegnata da Mikel Janín, e si concluderà con il numero 12 di settembre, disegnato da Todd Nauck. La nuova serie JSA di Jeff Lemire e Diego Olortegui verrà lanciata il mese successivo.

La nuova formazione della JSA di Jeff Lemire è stata anticipato durante un panel della San Diego Comic-Con da un’illustrazione di Olortegui che raffigura, da sinistra a destra: Hawkgirl, Jay Garrick Flash, Wildcat, Doctor Fate, Lanterna Verde Alan Scott e Hawkman.

Jsa #1 and #2 interlocking variant covers by Jeff Lemire & Dave Stewart pic.twitter.com/1WoYKbgIvc — Dcu Updates (@dcuworld) July 28, 2024

Il panel ha anche rivelato che Infinity, Inc, la super-squadra tradizionalmente composta da personaggi rifiutati dalla Justice Society of America (e spesso figli dei suoi membri), avrà un ruolo nella serie, condividendo un’altra formazione di personaggi, questa volta con personaggi del calibro di Sand, Hourman, Jade, Obsidian, Dr. Mid-Nite, Jakeem Thunder e Wildcat Yolanda Montez. Al momento la DC non ha voluto dire nulla su come le due squadre interagiranno nella nuova serie, ma sembra che Infinity, Inc. sarà una presenza importante.