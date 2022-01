Flashpoint Beyond: torna in scena Thomas Wayne, Batman

La DC ha annunciato la pubblicazione di Flashpoint Beyond, undici anni dopo l’uscita di Flashpoint, la storia in cui Flash ha viaggiato in un universo in cui Thomas Wayne, il padre di Bruce, era diventato Batman dopo la morte del figlio e che farà da base per il film The Flash in uscita a fine anno,. In questa nuova serie di fumetti in sette numeri si farà ritorno in quell’universo, ma questa volta non sarà Flash al centro della storia. Il protagonista di Flashpoint Beyond sarà Thomas Wayne, questo Batman più cupo dell’originale, e altre versioni di varie icone DC in questa realtà alternativa.

Anche il co-creatore/sceneggiatore di Flashpoint Geoff Johns tornerà per scrivere questa storia:

“Questo è per i fan dei grandi eventi DC e della grande storia della DC quando si tratta di fumetti. E anche se questo è un evento, è più incentrato sul personaggio piuttosto che sul concetto – è la storia di Thomas Wayne Batman, di un Barry Allen che avrebbe potuto essere, dei crimini di Bruce Wayne – è un omicidio misterioso, una missione segreta e uno sguardo nel passato, presente e futuro del continuum della DC. E per quanto tutto possa diventare cupo in questo mondo capovolto di Flashpoint, è divertente”.

Flashpoint Beyond #0 sarà scritto da Johns e disegnato da Eduardo Risso, che ha disegnato lo spin-off di Flashpoint del 2011 incentrato su Thomas Wayne/Batman, Flashpoint: Batman Knight of Vengeance.

I sei numeri rimanenti di Flashpoint Beyond saranno scritti da Johns, insieme all’attuale sceneggiatore di Flash Jeremy Adams e Tim Sheridan (Teen Titans Academy). L’ex disegnatore della Justice League Xermanico sarà la matita di questi numeri.

La serie prende il via il 5 aprile con lo speciale Flashpoint Beyond # 0, seguito dai sei numeri regolari pubblicati a settimane alterne, che culmineranno il 21 giugno con Flashpoint Beyond # 6.

Alla fine dell’originale Flashpoint sembrava che l’universo di Thomas Wayne/Batman fosse stato cancellato dall’esistenza, con Thomas trasportato nella realtà principale del DCU. Ma in questa serie scopriamo che la realtà di Flashpoint è sopravvissuta e Thomas Wayne/Batman ne è decisamente sconvolto. Nella serie di sette numeri, tornerà nelle strade della sua Gotham City per capire il mistero multiversale di come il suo universo non sia morto e se c’è un modo per resuscitare anche il suo caro figlio scomparso Bruce.