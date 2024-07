Dopo Loki e Deadpool & Wolverine, la TVA ottiene la sua serie a fumetti

Questo dicembre, scoprite le avventure dell’agenzia incaricata di difendere il flusso temporale in TVA! Annunciata dal presidente dei Marvel Studios Kevin Feige e dal caporedattore della Marvel Comics C.B. Cebulski al Marvel Fanfare Panel del San Diego Comic-Con, TVA sarà una serie limitata di cinque numeri scritta da Katharyn Blair, sceneggiatrice della serie Loki dei Marvel Studios, e disegnata dall’acclamato artista Marvel Perè Perez (CARNAGE, EDGE OF SPIDER-VERSE).

La serie rappresenterà un’evoluzione per la versione già vista Marvel Comics della TVA, che si contamina con la sua controparte del Marvel Cinematic Universe, vista nella serie Disney+ Loki e nel recentissimo film Deadpool & Wolverine. La serie segnerà il debutto nella Marvel Comics di vari personaggi del MCU, tra cui la star di Loki, Miss Minutes, oltre a personaggi rimodellati secondo la loro apparizione in live action, come l’agente B-15, i funzionari Mobius e Ouroboros e la variante femminile di Loki, Sylvie.

La misteriosa entità onnisciente che si occupa di far funzionare la TVA come un orologio recluterà un nuovo gruppo di eroi incaricati di monitorare e regolare tutte le realtà e le linee temporali. Ad unirsi a Spider-Gwen, Ghost-Spider (che sta già lavorando con la TVA nella sua serie personale) saranno ad altre entità dislocate dal proprio universo d’origine, tra cui Captain Carter, un Remy LeBeau dal cuore spezzato e altri ancora, mentre vengono inviati in tutto il Multiverso in missioni vitali per riparare anomalie temporali selvagge ed evitare che la realtà stessa vada in frantumi!

Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, si è dimostrato entusiasta per la miniserie:

“Adoro questa idea! Per noi è altrettanto bello vedere il nostro lavoro nei fumetti, così come portare il lavoro dei creatori delle serie sul grande schermo”.