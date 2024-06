So cosa hai fatto la Crisi scorsa, lo speciale DC che ripercorre gli scorsi eventi

Ad ottobre la DC pubblicherà uno speciale dal titolo ironico “So cosa hai fatto la Crisi scorsa”, che rievocherà i tanti eventi che hanno sconvolto il continuum spazio-temporale del suo universo narrativo.

L’Universo DC si è evoluto in molti modi nel corso degli anni, con eventi massicci che hanno cambiato completamente lo status quo dei suoi eroi e criminali. Come hanno rivelato le solicitations di ottobre 2024 della DC, stiamo per tornare a molti di quei crossover sconvolgenti, grazie a un one-shot di 80 pagine intitolato DC’s I Know What You Did Last Crisis #1, ovvero “So cosa hai fatto la Crisi scorsa”, titolo che rievoca il classico slasher movie degli anni ‘90 “So cosa hai fatto” (I Know What You Did Last Summer). Come suggerisce il titolo, “So cosa hai fatto la Crisi scorsa” darà uno sguardo a eventi inediti che si sono verificati durante i precedenti eventi DC, da Crisi sulle Terre Infinite del 1985 a Crisi Finale del 2007.

Le storie contenute in I Know What You Did Last Crisis #1 della DC saranno realizzate da creatori come l’ex coeditor Dan DiDio, Rex Ogle, Will Robson e altri.

Nella notte più profonda, quando l’oscurità sembra infinita, il tessuto stesso dell’universo inizia a lacerarsi… mentre ogni grande crisi della storia del DCU si ripresenta! Questi otto racconti agghiaccianti, ambientati durante gli eventi delle crisi passate, servono a metterti in guardia, caro lettore: quando sei in crisi, guardati le spalle. Nel mondo fratturato di Flashpoint, il Professor Pyg si aggira per i locali notturni di Gotham City, a caccia di vittime! Durante la Notte più Profonda, lo Spaventapasseri si apposta fuori da un cinema, reclutando nuove cavie per perfezionare la sua tossina della paura! Anche eroi come Nightwing non sono al sicuro quando la sua morte potrebbe avere il potere di annullare i danni di Crisi Infinita! Tutte queste storie, oltre a quelle inedite tratte da Crisi sulle Terre Infinite, Millennium, Ora Zero, La Notte Finale e Crisi Finale, sono raccolte in “So cosa hai fatto la Crisi scorsa” della DC, una nuova e letale antologia dell’orrore in arrivo quest’autunno!