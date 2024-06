Moon Knight: Fist of Khonshu, il numero 0 distribuito a sorpresa negli USA

Una nuova fase della storia di Moon Knight inizia questo ottobre con MOON KNIGHT: FIST OF KHONSHU #1. La nuova serie è l’ultima evoluzione della rinnovata serie di Jed MacKay e Alessandro Cappuccio, iniziata con MOON KNIGHT del 2021 e proseguita dopo la morte di Marc nell’attuale serie VENGEANCE OF THE MOON KNIGHT.

Per annunciare il lancio, le fumetterie americane hanno ricevuto una speciale edizione variant a sorpresa di MOON KNIGHT: FIST OF KHONSHU #0 questa settimana! Questo numero, non preannunciato, segue gli eventi di BLOOD HUNT #4 e non solo è un capitolo essenziale, ma è anche un punto di partenza perfetto per i lettori che vogliono immergersi in una delle saghe Marvel moderne di maggior successo.

Proud to give my design to the new costume for the new Moon Knight fist of Konshu series! I hope you like it!#Marvel #MoonKnight pic.twitter.com/VIJMcqoj5d — Alessandro Cappuccio (@AlesCappuccio) June 27, 2024

Il numero sottolinea la portata dell’avvincente rilettura di MacKay e Cappuccio del mito di Moon Knight, mettendo in luce l’ormai iconico team della Missione di Mezzanotte, facendo luce sui recenti sviluppi e ponendo le basi per la prossima era di Marc Spector! Questa settimana i rivenditori hanno ricevuto a sorpresa una variant cover di MOON KNIGHT: FIST OF KHONSHU #0 di Cappuccio, ma possono ordinare immediatamente copie del numero con la copertina regolare di E.M. Gist, che sarà distribuito il 3 luglio.

Marc Spector returns in #MarvelComics‘ surprise prelude issue, ‘Moon Knight: Fist of Khonshu’ #0! Former mercenary Marc Spector has died and come back to life on more than one occasion…and being chosen as the Fist of Khonshu comes with a heavy cost. pic.twitter.com/KTNTQC4UgU — Moon Knight (@moonknight) June 26, 2024

Luna crescente, verso la luna piena! Come avatar e agente del Dio egizio della Luna, Khonshu, l’ex mercenario Marc Spector è morto e tornato in vita in più di un’occasione. Per gli ignoranti, il suo destino oltre la morte può sembrare idilliaco, ma essere scelto come pugno di Khonshu ha un costo pesante! E, come le ossa in una rissa di strada, Marc Spector, e le moltitudini che contiene, potrebbero essere sul punto di rompersi!

Jed MacKay, ormai da più di tre anni alle redini della serie del Cavaliere Lunare, ha dichiarato:

“Il padre, liberato. Il figlio, tornato. Marc Spector, Jake Lockley e Stephen Grant sono tornati in strada come Moon Knight, e stanno recuperando il tempo perduto. Le strade sono cambiate da quando Moon Knight è morto, e non vedo l’ora di scoprire come affrontare le nuove minacce al suo territorio insieme ai miei colleghi della Missione della Mezzanotte, Alessandro Cappucio, Rachelle Rosenberg e Devmalya Pramanik. MOON KNIGHT: FIST OF KHONSHU #1 segna il 40° numero della nostra storia con Moon Knight – e ne abbiamo molti altri che non vediamo l’ora di condividere con voi!”.