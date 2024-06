Dragon Ball: Sparking! Zero conferma Jiren, Mr. Satan Darbula e altri personaggi

Dragon Ball è pronto a intrattenere tutti i suoi fan sparsi in tutto il mondo con il nuovo capitolo videoludico intitolato Dragon Ball: Sparking! Zero. E Bandai Namco e Spike Chunsoft hanno rivelato ancora più personaggi che saranno giocabili. L’enorme roster di Zero infatti si espande in un nuovo trailer, questa volta incentrato su combattenti che si possono considerare più secondari ma comunque importantissimi. Si scopre infatti che il gioco includerà Super Vegito, Jiren, Trunks del Fututo, Roasie, Ribrianne, Yajirobei, Spopovich, Darbula, Mr. Satan, Anilaza, Goku (Super) Ultra Instinct e Black Goku Super Saiyan Rose.

Questa rivelazione segue molti altri annunci precedenti sui personaggi del videogioco di Dragon Ball, rivelati attraverso presentazioni a tema e molti altri in arrivo. Alcuni dei personaggi mostrati nel trailer in questione erano già stati confermati prima della pubblicazione di questo trailer. Mr. Satan ne è un esempio, un personaggio noto anche come Hercule, mostrato in precedenza nelle fasi dimostrative del videogioco.

Prima di questo nuovo trailer, il videogioco che entra a far parte della saga di Budokai Tenkaichi ha confermato personaggi come Gotenks, Kefla, Vegito e altri, oltre ai diversi personaggi che compongono questi combattenti fusi. Molte rivelazioni del genere nel corso del tempo hanno aumentato considerevolmente il numero di personaggi giocabili da quando sono state confermate le varianti di Goku e Vegeta. Ma ce ne sono ancora molti altri da annunciare prima di raggiungere la somma di 164 personaggi che il gioco dovrebbe mettere a disposizione.

E oltre a ciò, sappiamo già che Bandai Namco e Spike Chunsoft stanno pianificando alcuni DLC, così come è avvenuto praticamente con tutti i giochi di Dragon Ball. Uno di questi pacchetti si concentrerà su Daima mentre un altro si concentrerà sui personaggi di Super Hero. Solo il tema del terzo pacchetto rimane sconosciuto. Alcuni hanno ipotizzato che potrebbe avere qualcosa a che fare con Dragon Ball GT, anche se non c’è certezza che i personaggi di quella serie saranno presenti nel gioco, nonostante alcune discussioni delle ultime settimane.

Oltre ai nuovi personaggi, gli sviluppatori di Dragon Ball: Sparking! Zero hanno recentemente confermato anche altre funzionalità che saranno presenti nel gioco. Stiamo parlando dall’aggiunta dello schermo diviso locale per i giocatori che desiderano combattere online. Nel gioco saranno presenti anche alcune scene cinematografiche in prima persona e trame alternative. Ricordiamo soprattutto che Sparkling! Zero debutterà l’11 ottobre di quest’anno.

Fonte – Comicbook