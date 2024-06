Tra le uscite manga Star Comics del 25 giugno 2024 troviamo un nuovo capitolo dello spin-off di My Hero Academia, Team Up Mission, oltre ai nuovi numeri di Four Knights of Apocalypse, Fairy Tails 100 Years Quest, Ayakashi Triangle e Aria the Masterpiece.

ARIA THE MASTERPIECE n. 5

di Kazuo Umezz

Su Aqua il lungo inverno sta finalmente cedendo il passo alla primavera, e per le nostre Undine è tempo di grandi cambiamenti, non solo per quanto riguarda gondole e uniformi. Per Aika un nuovo taglio di capelli diventa l’occasione per riflettere su ciò che prova per Al, mentre le sue amiche e compagne di avventure scoprono nuove meraviglie, posti segreti… e storie paurose risalenti a un lontano passato!

AYAKASHI TRIANGLE n. 9

di Kentaro Yabuki

Kage-mei ha affermato che senza di lei Matsuri e Shirogane non potranno mai riacquistare le proprie sembianze originarie. Cos’avranno risposto Matsuri e Suzu alla sua proposta di diventare amici?! Nel frattempo Suzu, che non conosce limiti, durante una lezione di nuoto a scuola non riesce a controllare i suoi sentimenti… Cosa combinerà questa volta?!

FAIRY TAIL 100 YEARS QUEST n. 16

di Atsuo Ueda,Hiro Mashima

Durante la battaglia contro gli alchimisti, Natsu e i suoi amici incontrano Athena, l’arma antidrago che stavano cercando, ma questa viene attaccata da Duke, master della sua stessa gilda. Sembra però che dietro l’incomprensibile azione di Duke ci sia Viernes, il Drago dell’Oro! I maghi di Fairy Tail tornano dunque a sfidare i temibili membri di Gold Owl, a partire dalle sorelle Signario, e ha così inizio la battaglia per sconfiggere il Drago Divino dai tanti misteri!

FOUR KNIGHTS OF THE APOCALYPSE n. 15

di Nakaba Suzuki

Il Purgatorio è una dimensione “altra”, che non fa parte né del mondo reale, né di quello celeste, né di quello dei demoni, né di quello dei folletti. Un reame dall’atmosfera venefica, popolato da creature spaventose. Percival e i suoi compagni riusciranno ad attraversarlo e a trovare il portale che conduce a Camelot, fermando chiunque osi mettere loro i bastoni tra le ruote?!

MY HERO ACADEMIA TEAM UP MISSION n. 5

di Kohei Horikoshi,Yoko Akiyama

Rinvigorire il fisico sopravvivendo su un’isola disabitata, temprare il proprio animo con le pulizie scolastiche, coltivare la sensibilità artistica e mettersi alla prova cercando di essere carini come idol: queste e molte altre sfide attendono i nostri beniamini lungo la difficile strada che li porterà a diventare Heroes!