My Hero Academia: il manga si dimostra il degno successore di Naruto

My Hero Academia è tra le serie shonen più amate di sempre da quando ha debuttato sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha dieci anni fa nel 2014. Da allora per qualche ragione molti hanno iniziato a paragonarlo a Naruto. Di fatti la serie di Kishimoto ha portato la tradizione ninja nel genere manga/anime negli anni 2000 e My Hero Academia rifletteva il passaggio a franchise di successo di fantascienza/supereroi degli anni 2010.

My Hero Academia e Naruto si concentrato entrambi su un protagonista emarginato che cerca di gestire un potere supremo. Tuttavia, questo non consentiva al manga di Horikoshi di posizionarsi subito allo stesso livello di Naruto. Chiaramente a distanza di 10 anni la realtà i nettamente diversa. Mentre My Hero Academia raggiunge una pietra miliare con il capitolo 423 del manga, ora non ci sono dubbi sul fatto che My Hero Academia sia davvero il degno successore di Naruto nel genere anime/manga.

Il capitolo 423 del manga scritto e disegnato da Horikoshi intitolato “One For All vs. All For One“, si è rivelato all’altezza del titolo. Izuku Midoriya ha infatti sferrato il suo colpo finale contro gli acerrimi All For One e Tomura Shigaraki. E le fasi finali di questa fase del manga hanno riunito tutti i personaggi principali e i temi della storia di MHA in modo intenso. La differenza tra i poteri di All For One e One For All è sempre stata nei nomi. Uno era un potere costruito dai contributi, dall’unità e dai sacrifici di molti, mentre l’altro era un potere vorace che cercava solo di prendere dagli altri per egoismo.

La vittoria di Deku arriva grazie al lavoro di squadra sia sul piano fisico che su quello spirituale. Il protagonista infatti riceve aiuto da Bakugo, dal fratello di All For One, Yoichi, e dal resto degli utilizzatori del One For All del passato nel suo colpo finale.

Il dettaglio principale del manga di Kohei Horikoshi emerge nel momento della vittoria eroica. Naruto aveva in gran parte la stessa sostanza tematica nella sua storia, specialmente quando durante la battaglia culminante della serie Shippuden. Quando Naruto si è trovato con la Volpe a Nove Code (Kurama) e il suo amico/rivale Sasuke ad affrontare Kaguya Otsusuki, aveva superato il peggior tipo di ostracismo della vita. Il ninja biondo infatti si era conquistato tanti amici e alleati che si fidavano ciecamente di lui e che ha protetto.

Naruto: Shippuden si è concluso con una nota più personale (ma epica). Infatti Naruto e Sasuke finalmente risolvono la loro faida di lunga data in un atteso scontro finale, che ha finalmente fatto capire il loro vero legame. Ci si aspetta che My Hero Academia abbia un epilogo simile, poiché le conseguenze della Guerra Finale lasciano ancora con un mondo di eroi professionisti distrutto nel profondo. Deku e i suoi compagni dovranno scoprire se hanno ancora la volontà e il desiderio di essere eroi e che tipo di nuovo mondo dovranno costruire per riuscirci.

Fonte – Comicbook