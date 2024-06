L’Attacco dei Giganti: Isayama realizza un’illustrazione per Billie Eilish

Hajime Isayama, il famoso mangaka de L’Attacco dei Giganti ha realizzato un’illustrazione speciale per Billie Eilish. L’artista in questione si è più che guadagnata un posto ai vertici dell’industria musicale. La cantante ha trascorso anni lavorando per raggiungere un notevole successo e, fino a diventare un delle più seguite icone rappresentative. Con un tour mondiale in corso, Eilish tornerà sul palco a settembre, e ora si sta prendendo del tempo per alcune interviste in Giappone. E per dare il benvenuto alla cantante, il mangaka de l’Attacco dei Giganti ha deciso di dedicarle un’illustrazione speciale.

L’intera faccenda è accaduta in Giappone, quando Eilish ha iniziato ad apparire ad una serie di spettacoli di varietà. E in queste situazioni lo staff ha inondato la cantante di regali. Nella sua ultima apparizione televisiva, Eilish è rimasta sbalordita quando lo staff le ha consegnato un’illustrazione disegnata a mano da Hajime Isayama. Il famoso mangaka de L’Attacco dei Giganti ha realizzato un ritratto di Eilish mentre incontra Eren.

New illustration drawn by Hajime Isayama was revealed today on a TV show 💯 The illustration is dedicated to the singer Billie Eilish 📌 pic.twitter.com/d0xYsZePE0 — Attack On Fans (@AttackOnFans) June 22, 2024

Con le mani su alcuni strumenti di manovra, Eilish sembra pronta ad abbattere alcuni Giganti ed Eren è pronto a seguirla in battaglia. Lo sketch speciale fa immaginare come apparirebbe Eilish nel mondo dei Giganti e Isayama ha reso davvero bene l’idea. Questo tributo ha fatto sì che i fan implorassero Eilish di organizzare un concerto indossando l’outfit dell’esercito ricognitivo indossato da Erene e Mikasa.

Questo regalo speciale non è l’unico che Eilish ha ricevuto in Giappone. Non solo la cantante ha potuto vedere i New Jeans esibirsi in uno spettacolo di varietà questa settimana, ma la mangaka di Sailor Moon ha fatto un regalo alla cantante. Naoko Takeuchi ha firmato un’edizione speciale del suo artbook di Sailor Moon Raisonne per Eilish e, vista la reazione della cantante, sembra che il regalo fosse la cosa perfetta da condividere.

Isayama ha concluso qualche anno fa il manga in questione, ma quest’anno è tornato con un one-shot speciale incentrato su Levi e sulla sua infanzia.

Fonte – Comicbook