Look Back sulla cover di Rolling Stones in attesa del debutto del film

Look Back si sta preparando per la sua première in tutte le sale giapponesi, prevista per la fine di questo mese. E per celebrare questo evento molto atteso tra i fan, Look Back apparirà sulla cover di Rolling Stone Japan. Il mangaka della famosissima serie shonen, Chainsaw Man, Tatsuki Fujimoto, ha attirato molta attenzione quando ha pubblicato diverse nuove storie attraverso speciali one-shot durante un periodo di pausa dopo la fine della prima parte di Chainsaw Man. Uno di questi ha avuto un tale successo sulla rivista Shonen Jump di Shueisha che ora riceverà un adattamento anime in arrivo nei cinema quest’estate.

Look Back uscirà nei cinema a fine giugno e per celebrare il film basato sulla storia scritta e disegnata da Tatsuki Fujimoto, il film ha effettivamente ottenuto metà della doppia cover prevista per il prossimo numero di Rolling Stone Japan. Questo numero uscirà ad agosto. Look Back condivide la cover con il musicista Awich, e si tratta in assoluto di un evento importante in quanto la storia di Fujimoto ha ottenuto alcuni riconoscimenti di spessore per un progetto così piccolo.

Il film sul one-shot di Fujimoto in questione uscirà nelle sale cinematografiche in Giappone a partire dal 28 giugno. Ma al momento non ci sono ancora informazioni sulla data di uscita internazionale. Con la storia realizzata del mangaka di Chainsaw Man, il film sarà scritto, diretto da Kiyotaka Oshiyama per Studio Durian, che si occuperà anche del design dei personaggi. La musica sarà composta da Haruka Nakamura, che eseguirà anche la sigla del film, “Light song” insieme alla cantante Urara. Yumi Kawai e Mizuki Yoshida saranno le attrici che daranno la loro voce alle due protagoniste principali, rispettivamente Fujino e Kyomoto.

Il film avrà una durata di un’ora e due minuti e la Avex Pictures anticipa cosa aspettarsi da Look Back con una sinossi che riportiamo di seguito:

“Fujino, una studentessa di quarta elementare, serializza un manga di quattro vignette sul giornale della scuola. I suoi compagni di classe ammirano il suo lavoro, ma un giorno, la sua insegnante le dice che vogliono pubblicare un’altra studentessa che però non frequenta la scuola. Il suo nome è Kyomoto. Tra loro due nascerà un legame che rappresenta la loro sincera passione per i manga. Tuttavia, un giorno, un evento manda in frantumi tutto“.

Fonte – Comicbook