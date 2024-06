Ninja Kamui: annunciata la seconda stagione dell’anime

Ninja Kamui è pronto a tornare con una seconda stagione anime nonostante il vicepresidente senior, della Warner Bros. Animation, Cartoon Network Studios Jason DeMarco ha rivelato su Bluesky che non è stata annunciata.

Ninja Kamui è ora in lavorazione sulla seconda stagione secondo un annuncio nascosto rilasciato durante i festeggiamenti per il lancio di Ninja Kamui: Shinobi Origins. Si tratta di una serie anime originale prodotta da Adult Swim e Warner Bros. che ha debuttato lo scorso anno diventando una delle serie più popolari pubblicate su Adult Swim. Questo successo ha portato alla seconda stagione di Ninja Kamui che è effettivamente in produzione.

La serie anime originale ora festeggia il lancio ufficiale del videogioco intitolato Shinobi Origins su Nintendo Switch. E il comunicato stampa rilasciato su Business Wire per l’occasione arriva anche con l’annuncio che la seconda stagione è in lavorazione. Joseph Chou, CEO di Sola Entertainment, ha dichiarato quanto segue riguardo al futuro dell’anime: “La serie anime Ninja Kamui è diventata la più vista di sempre nella storia di Adult Swim e MAX. Ci auguriamo che questo gioco continui a intrattenere i fan in giro per il mondo mentre lavoriamo alla seconda stagione dell’anime Be the ninja!“.

Nonostante queste parole la seconda stagione di Ninja Kamui deve ancora essere confermata da Adult Swim. Ma la società di produzione dietro a tutto sta effettivamente andando avanti con nuovi episodi. Non ci sono ancora informazioni legate alla potenziale finestra o data di uscita o finestra dell’anime, ma questo significa che c’è tutto il tempo per recuperare o riguardare la prima stagione.

Le vicende ruotano attorno al protagonista Joe Higan, un nukenin, ovvero un ex ninja scappato dal proprio clan. Il suo obiettivo è cercare di nascondersi dal suo violento passato, vivendo nell’America più rurale con la sua famiglia. Una notte cade in un’imboscata dell’organizzazione di cui faceva parte, che richiede un tributo di sangue, a lui e alla sua famiglia, per il suo tradimento. Risvegliatosi dalla sua morte apparente, Joe tornerà ad essere Ninja Kamui per vendicare la sua famiglia e i suoi amici. Kamui è un ninja del 21° secolo, un anacronismo vivente che contrapporrà le sue antiche tecniche ad armi high-tech. Affronterà assassini ben addestrati, cyborg e altri ninja per distruggere il suo stesso clan.

Fonte – Comicbook