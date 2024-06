Tra le uscite Marvel targate Panini del 20 giugno 2024 troviamo i vari titoli mutanti che proseguono l’affresco narrativo di Fall of House of X. Inoltre arriva uno speciale numero di Deadpool, che accompagna anche la riproposizione di tutti i volumi della Deadpool Collection.

Continua poi la serie di Spider-Boy e arriva l’edizione Grandi Tesori Marvel di Daredevi: Giallo, di Jeph Loeb e del compianto Tim Sale.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Marvel Panini del 20 giugno 2024.

Le uscite Marvel Panini del 20 giugno 2024

X-Men 33

Gli Incredibili X-Men 414

5,00 €

Contiene: X-Men (2021) #31, Dead X-Men (2024) #2

Lo scontro che stavate aspettando: gli X-Men (quelli veri) contro Nimrod!

Ma Synch deve ancora riprendersi dall’incontro con l’Alto Evoluzionario…

Inoltre, una nuova missione per gli X-Men Morti!

Gradito ospite d’onore: Spider-Man!

Fall of the House of X 2

6,00 €

Contiene: Fall of the House of X (2024) #2, Rise of the Powers of X (2024) #2

Tutto è pronto per l’esecuzione di Ciclope…

…ma gli X-Men sono occupati altrove!

Dove? Sul Bocciolo di Orchis, pronti a dar man forte a Polaris e ai suoi alleati!

Intanto, su Nessun-Luogo il piano di Charles Xavier procede…

X-Men Forever 2

Immortal X-Men 24

3,00 €

Contiene: Resurrection of Magneto (2024) #2

Arakko e la Terra hanno bisogno di Magneto… ma non è facile farlo tornare dal mondo dei morti!

Senza i Cinque a riportarlo in vita, tocca a Tempesta gettarsi nell’aldilà…

…solo per scoprire che a impedire la resurrezione sono forze inaspettate!

Oltre, ovviamente, ai tanti peccati del Signore del magnetismo!

X-Force 46

X-Force 50

3,00 €

Contiene: X-Force (2020) #49

Penultimo atto per la serie scritta da Benjamin Percy!

Bestia è pronto per scatenare la sua arma finale…

…ma un Hank McCoy più giovane e gioviale è pronto a impedirglielo assieme a Wonder Man!

E X-Force non intende certo starsene a guardare…

Wolverine 45

Wolverine 449

6,00 €

Contiene: Wolverine (2020) #43/44

Secondo atto della Sabretooth War… con il mondo di Logan che sta crollando!

La storia di Wolverine più violenta di sempre continua…

…con altri mutanti morti e Victor Creed alternativi!

Inoltre: il ritorno di Nekra, Oya e il resto degli Exiles di Sabretooth!

Spider-Boy 3

3,00 €

Contiene: Spider-Boy (2023) #3

Spider-Boy non avrà le ragnatele, ma una cosa è sicura: morde!

Ma gli sarà sufficiente contro gli avversari che gli lancerà contro stavolta… Killionaire?

Continua la missione di Taskmaster, e scopriamo il suo mandante!

Ospite speciale… il mitico Thor!

Deadpool 7

Deadpool 167

6,90 €

Contiene: Deadpool: Seven Slaughters (2023) #1

Sette uccisioni in sette giorni per Deadpool!

Benvenuti a una settimana nella vita di Wade Wilson.

Un numero gigante intriso del sangue di assassini rivali e omicidi top secret.

Interamente realizzato dai migliori autori deadpooliani, da Cullen Bunn a Rob Liefeld passando per Whilce Portacio!

Marvel Integrale – Gli Incredibili X-Men 66

4,90 €

Contiene: Uncanny X-Men (1963) #264/266

Il destino di Tempesta… e il debutto di Gambit!

Una cupa avventura tra i tunnel dei Morlock per Forge, Banshee e Jean Grey!

Continua la fase Dissoluzione e rinascita… che cambierà gli X-Men per sempre!

Quattro storie indimenticabili scritte dal deus-Xmachina Chris Claremont!

Marvel Integrale: Spider-Man di J.M. DeMatteis 41

4,90 €

Contiene: Spider-Man (1990) #90, Spectacular Spider-Man (1976) #256, Sensational Spider-Man (1996) #27, Amazing Spider-Man (1963) #433

Crisi di identità comincia qui, ed è subito un ritorno agli anni 90!

Spider-Man è ricercato, ma Peter Parker non può rinunciare alla lotta al crimine!

Questo significa che deve abbandonare il costume rossoblu e pensare a un’alternativa!

Anzi a quattro alternative e ad altrettante identità segrete, che comincerete a conoscere qui!

Amazing Spider-Man 18

Beyond Parte 2 – Ragno contro Ragno

Marvel Collection

32,00 €

Contiene: Amazing Spider-Man (2018) #86/93, Mary Jane & Black Cat: Beyond (2022) #1, Amazing Spider-Man (2018) #88 BEY, #92 BEY

Mentre Peter Parker è bloccato in un letto di ospedale, in città è arrivato un nuovo Spider-Man!

Ben Reilly, il clone di Peter, è il nuovo Arrampicamuri sponsorizzato dalla Beyond Corporation, ma dietro le sue gesta eroiche si celano intenti criminali…

Il Dottor Octopus all’attacco, il debutto della Regina dei Goblin e il team-up tra Mary Jane e la Gatta Nera!

Lo scontro finale tra i due Tessiragnatele, in un evento che ha già fatto epoca!

Captain Marvel 7

L’Ultima dei Marvel

Marvel Collection

19,00 €

Contiene: Captain Marvel (2019) #31/36

Una vacanza è tutto ciò che desidera Capitan Marvel.

La relazione tra lei e James “War Machine” Rhodes è di nuovo in piedi, e così i due progettano un viaggio insieme…

…ma ricevono una richiesta di aiuto dalla sorella Kree di Carol, Lauri-Ell.

Ritorna la minaccia di Vox Supreme, e tutti gli eroi si uniscono per una battaglia senza uguali!

La Notte & il Ritorno dei Deadpool Viventi

Marvel Giants

28,00 €

Contiene: Night of the Living Deadpool (2014) #1/4, Return of the Living Deadpool (2015) #1/4, Prelude to Deadpool Corps (2010) #4

Le due storie a tema morti viventi del Mercenario Chiacchierone raccolte in un unico volume di grande formato!

È scoppiata l’apocalisse zombi! Come farà Deadpool a salvare le chiappe ancora una volta?

Un viaggio psichedelico tra scene splatter, situazioni assurde e battute di dubbio gusto in pieno stile D-Pool!

Dall’autore dell’amatissima Uccidologia, Cullen Bunn, un incubo zombi come nessun altro!

Deadpool Collection 1

Deadpool Insieme all’Universo Marvel!

Deadpool Collection 1

27,00 €

Contiene: Deadpool Team-Up 2010 #899-891

Le voci nella testa di Deadpool non gli fanno abbastanza compagnia?!

Ecco, allora, una serie di avventure in coppia per il Mercenario Chiacchierone!

Ercole, non uno ma ben due Ghost Rider, il Punitore!

Alcuni tra i più famosi (e meno famosi) eroi Marvel faccia a faccia con Wade!

Deadpool Collection 2

Deadpool e Spider-Man – Non Chiamatelo Team-Up!

Deadpool Collection 2

30,00 €

Contiene: Deadpool (1997) #11, Cable & Deadpool #24, Amazing Spider- Man (1963) #611, Deadpool (2008) #19-21, Avenging Spider-Man #12-13, Deadpool (2012) #10 e Deadpool Annual #2

Il più grande eroe di sempre e quello peggiore, in tutta la loro gloria!

Come… “Chi è il più grande?!”…

Un viaggio nel tempo con Deadpool e Spider-Man.

Il meglio del meglio dei team-up tra i due super personaggi!

Deadpool Collection 3

Deadpool e Cable – Se gli Sguardi Potessero Uccidere

Deadpool Collection 3

31,00 €

Contiene: Cable & Deadpool #1/12

La coppia peggio assortita dell’Universo Marvel…

…è anche la più letale di tutti i tempi!

Due mercenari, due eroi (?), Cable e Deadpool…

…i protagonisti del nuovo film del Mercenario Chiacchierone!

Deadpool Collection 4

Deadpool e Spider-Man – Non è Bromantico?

Deadpool Collection 4

19,00 €

Contiene: Spider-Man/Deadpool #1/5, #8

L’imperdibile serie con i due eroi più famosi del mondo!

Deadpool e Spider-Man, nemici o amici?

Ospiti d’onore Miles Morales, Thor e i Mercenari per soldi!

Dagli autori che hanno ridefinito Deadpool negli anni 90, Kelly e McGuinness.

Deadpool Collection 5

Deadpool Ancora Insieme all’Universo Marvel

Deadpool Collection 5

25,00 €

Contiene: Deadpool Team Up #890/883

Questi non sono i Team-Up a cui erano abituati i vostri nonni!

Deadpool fa coppia con i personaggi dell’Universo Marvel, il risultato è un delirio.

Machine Man, la Cosa, Thor, Iron Fist, Galactus e… una mucca vampira!

Una selezione dei migliori autori Marvel per il Mercenario Chiacchierone.

Deadpool Collection 6

I Re del Suicidio

Deadpool Collection 6

30,00 €

Contiene: Deadpool: Suicide Kings #1/4, Deadpool 900, Deadpool 1000

Continua la battaglia di Deadpool per la verità, la giustizia e il denaro contante!

Una saga esplosiva con Spider-Man, Daredevil e Punisher.

In più, Deadpool 900 e Deadpool 1000…

…con una serie di storie brevi di grandi autori.

Deadpool Collection 7

Le Origini

Deadpool Collection 7

30,00 €

Contiene: New Mutants (1983) #98, Deadpool (1993) #1/4, Deadpool (1994) #1/4, Deadpool (1997) #1

L’incredibile inizio della leggenda di Deadpool!

La prima apparizione, le prime miniserie, il primo numero della serie regolare!

Un concentrato di talenti: Liefeld, Nicieza, Madureira, Waid, Curchill, Kelly e McGuinness!

A fare compagnia a Wade: Cable, Weasel, Syrin, il Fenomeno e molti altri!

Deadpool Collection 8

Il Disco delle Identità

Deadpool Collection 8

24,00 €

Contiene: Identity Disc #1/5, Hulked-Out Heroes #1-2 e materiale da World War Hulks #1

Un’entusiasmante avventura inedita per Deadpool!

Wade in una missione suicida con dei super super criminali!

I soliti sospetti in salsa Marvel!

In più, una folle storia in cui Deadpool diventa… Hulk!

Deadpool Collection 9

Pool-Pocalypse Now

Deadpool Collection 9

28,00 €

Contiene: Prelude to Deadpool Corps #1/5, Deadpool Corps #1/4

Cosa c’è di meglio di Deadpool? Ovvio, cinque Deadpool!

La squadra più stramba e folle di tutta la storia Marvel!

I Deadpool Corps sono l’unica speranza per la salvezza dell’universo!

E l’universo è molto, molto preoccupato…

Deadpool Collection 10

Pericolo Pubblico

Deadpool Collection 10

31,00 €

Contiene: Cable & Deadpool (2004) #13/26

Un omicidio sull’isola utopica di Cable, Providence, richiama il detective migliore del mondo… Deadpool!

Qualcuno si prende la briga di fare il lavaggio a Wade per renderlo un assassino spietato… ce n’era davvero bisogno?

Deadpool va alla ricerca di un hard drive che lo potrebbe rendere il padrone del mondo, Cable lo tiene d’occhio…

Le classiche avventure della coppia di antieroi più famosi della Marvel, con grandi ospiti del calibro di Spider-Man, Luke Cage e Iron Fist!

Deadpool Collection 11

You Say You Want a Revolution?

Deadpool Collection 11

29,00 €

Contiene: Deadpool Corps #5/12, Deadpool Family #1

Uno, due, cinque Deadpool! Sono i Deadpool Corps!

Una banda di mercenari da diverse dimensioni, guidati da Wade Wilson…

…hanno il compito di salvare l’universo! Una cosina da niente.

Mentre sono a zonzo nel cosmo, perché non causare anche una piccola rivoluzione?

I grandi Tesori Marvel: Daredevil – Giallo

30,00 €

Contiene: Daredevil: Yellow (2001) #1/6

La nascita di un amore, l’inizio di una battaglia in una delle più belle storie Marvel di sempre.

I pluripremiati Jeph Loeb e Tim Sale rinarrano i primi mesi di Matt Murdock nei panni di Daredevil.

Ma nella vita di Matt c’è anche l’amore per Karen Page, l’amicizia per Foggy e l’ombra ingombrante del padre Jack…

Daredevil: Yellow torna nel formato gigante con sovraccoperta poster della collana Grandi Tesori… per ammirare come meritano le tavole del compianto Sale.

Marvel Giant-Size Edition: World War Hulk

45,00 €

Contiene: World War Hulk Prologue: World Breaker (2007) #1, World War Hulk (2007) #1/5, World War Hulk: Aftersmash! (2008) #1 (II), What If? Newer Fantastic Four (2009) #1 (II)

Tutta la potenza distruttiva dello Sfregio Verde nell’epico formato della collana Marvel Giant-Size Edition!

Dopo essere stato esiliato su un altro pianeta, Hulk sta per tornare sulla Terra e scatenare la sua terribile vendetta su Iron Man, Reed Richards, Dr. Strange, Freccia Nera e chiunque si metterà sulla sua strada.

Forte come non mai, accompagnato dai Fratelli di Guerra e posseduto dalla rabbia più pura e feroce che si possa immaginare, il Gigante di Giada potrebbe spaccare in due questo stupido pianeta!

Una storia di rabbia senza limiti firmata da Greg Pak e uno scatenato John Romita Jr., introdotta dallo speciale prologo scritto dal grande Peter David!

Dr. Strange 7

Marvel Masterworks

32,00 €

Contiene: Doctor Strange (1974) #23/37, materiale da Chamber of Chills (1972) #3/4

Il Maestro delle Arti Mistiche si avventura nel Quadriverso, solo per scoprire che qualcuno ha messo in movimento la Ruota Cosmica del Cambiamento.

Il caos imperversa, l’universo è sull’orlo della pazzia e solo con il ritorno dell’Antico il Dr. Strange può sperare di rimettere le cose a posto.

Incubo popola l’anima di Stephen e Clea di paure inenarrabili…

Come se non bastasse, a rendere imperdibile questo volume di storie degli anni 70 ci pensano le apparizioni speciali di ospiti come il Cavaliere Nero e gli Avengers.