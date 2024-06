Tra le uscite Planet Manga del 13 giugno 2024 troviamo alcuni grandi successi come Berserk, che torna con l’83° numero, offerto anche in uno speciale bundle con l’84°, ovvero i due volumetti che insieme compongono il 42° numero di Berserk Collection, che segnano il seguito dell’opera di Kentaro Miura ad opera dello Studio Gaga dopo la scomparsa dell’autore.

Inoltre troviamo anche The Elusive Samurai Starter Pack, che offre i primi tre numeri dell’opera di Yusei Matsui di cui è in arrivo l’anime quest’estate. Di questa serie è in uscita anche l’8° numero, che è possibile aquistare anche in uno speciale bundle con Assassination Classroom 1, l’altro grande successo di Matsui, in un’esclusiva edizione variant.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 13 giugno 2024.

Le uscite Planet Manga del 13 giugno 2024

Ragna Crimson 13

7,50 €

Dopo aver sterminato la Stirpe degli Alati, Ragna, suo malgrado, è diventato uno dei Cacciatori di Draghi al servizio del Culto del Sole… Per questo, sarà costretto a farsi spalleggiare da nuovi alleati, ad accettare verità difficili e a battersi con dei nemici sconosciuti. Riuscirà a non farsi travolgere dalle novità che lo attendono?

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU PRIME VIDEO

Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco – The Lost Canvas 15

Il Mito di Hades

5,20 €

IL LEGAME CHE UNISCE I SAINT SARÀ ABBASTANZA FORTE?

Mentre Regulus di Leo è impegnato nello scontro con Violate di Behemoth, il cantiere dove è in riparazione la nave della speranza viene raggiunto dalla nave nera di Aiacos. Quest’ultimo è determinato a distruggere il vascello dell’armata di Athena…

Vampire Knight Memories 9

7,00 €

CHE SENSO HA AFFEZIONARSI A UN UMANO SE LA SUA VITA DURA UN BATTITO DI CIGLIA?

Mentre il mondo si riprende dall’inferno in cui lo aveva fatto precipitare l’imperatore, Ai, vampira di sangue puro, è divisa tra la passione intensa che prova per la sorella Ren e il legame con Taro, un semplice essere umano.

Wind Breaker 8

7,00 €

NESSUNO VIENE LASCIATO INDIETRO

Al Fuurin vige una regola: quando un compagno è in difficoltà, tutti si adoperano per aiutarlo. Questa volta, però, non è uno studente ad avere bisogno di una mano, ma un simpatico nonnino. I ragazzi del Bofuurin sono bravi a menare le mani, ma hanno un cuore davvero grande.

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

The Girl That Can’t Get a Girlfriend

15,00 €

L’OTTOVOLANTE DEL CUORE

Mieri è goffa, nerd e senza esperienze sentimentali. Ogni sua cotta naufraga, finché non incontra Ash: è l’inizio di un viaggio, dalla felicità di un sentimento corrisposto alla prima devastante delusione. Un racconto ironico e struggente su amore, solitudine e sul significato di “lieto fine”.

Uo To Mizu: Come un Pesce nell’Acqua

7,00 €

DALL’AUTORE DI OUR TRUE COLORS

Akira dice sempre quello che pensa, senza riserve. Koji lascia che a esprimere i suoi sentimenti siano i piatti che prepara. Nel corso di un invitante viaggio tra i sapori della cucina, Gengoroh Tagame descrive la nascita dell’amore tra due persone che sembrano fatte l’una per l’altra.

Home Far Away: Verso Casa

7,50 €

IN CERCA DEL PROPRIO POSTO NEL MONDO

Stati Uniti, anni Novanta. Alain e Hayden, travolti da un’attrazione mai provata, decidono di fuggire lasciandosi tutto alle spalle. Riusciranno a trovare insieme un luogo da poter chiamare casa? Un boys’ love con il sapore rétro delle più struggenti fughe d’amore.

The Elusive Samurai 8

Manga Mega 63

5,90 €

FUORI DAGLI SCHEMI

Che fare se l’esercito di soldati con cui devi riconquistare le tue terre non ti rispetta perché hai solo dieci anni? Tokiyuki deve imparare a farsi valere e il modo che sceglie è estremo… Del resto, ciò è perfettamente in linea con il suo carattere.

The Elusive Samurai + Assassination Classroom 1 Variant 1

12,90 €

Un bundle imperdibile che offre ai lettori la possibilità di acquistare il numero 8 di The Elusive Samurai assieme all’edizione variant del numero 1 di Assassination Classroom, il grande successo del sensei Yusei Matsui. Non fatevela scappare, la variant è disponibile solo nel bundle!

The Elusive Samurai Starter Pack

9,90 €

THE ELUSIVE SAMURAI STARTER PACK (NN. 1-3)

Dall’autore di Assassination Classroom, un manga action epico, geniale e irriverente! Se ancora non lo conosci, non perdere l’occasione di leggere i primi tre numeri di The Elusive Samurai a un prezzo eccezionale! Per un guerriero l’onore più grande è perire in battaglia, eppure l’abilità speciale di Hojo Toshiyuki, erede dello shogunato di Kamakura, è… restare vivo. Oltre che percorrere il cammino dell’eroe in un modo tutto suo…

Berserk 83

3,00 €

DAVANTI A GATSU E CASKA, IL RAGAZZINO DAI CAPELLI NERI APPARSO SULL’ISOLA DEGLI ELFI SI TRASFORMA IN GRIFIS…

È così che si conclude l’ultimo capitolo realizzato da Kentaro Miura. Grazie alla supervisione di Kouji Mori e allo Studio Gaga, tuttavia, la saga del Guerriero Nero continua.

Berserk 83-84 Bundle

6,00 €

L’inizio del nuovo arco narrativo di Berserk disponibile anche in un bundle contenente i numeri 83 e 84!

Berserk Collection 42

5,20 €

IL GUERRIERO NERO RIUSCIRÀ AD AVERE LA SUA VENDETTA?

Il primo numero di Berserk realizzato dopo la scomparsa del compianto Kentaro Miura, grazie alla supervisione di Kouji Mori e all’impegno dei membri dello Studio Gaga. Ora che davanti a Gatsu e a Caska il ragazzino dai capelli neri apparso misteriosamente sull’isola degli Elfi si è trasformato in Grifis, tutto può succedere…

Kingdom Hearts Silver 358/2 Days 5

9,00 €

DALLA SAGA DI VIDEOGIOCHI DI CULTO TARGATA DISNEY E SQUARE ENIX

Per aiutare Xion, Roxas sarebbe pronto a sfidare tutti gli altri membri dell’Organizzazione XIII. Ma cosa succederebbe se fosse proprio la sua più cara amica ad attaccarlo? Siamo a un momento topico del manga di Shiro Amano