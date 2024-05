Tra le uscite J-POP Manga del 29 maggio 2024 troviamo il nuovo volume della Osamushi Collection, ovvero il saggio Guida al Manga di Osamu Tezuka con cui scoprire i segreti dell’arte del fumetto nipponico attraverso le parole di colui che ha creato gli stilemi visivi e linguistici che ancora oggi caratterizzano il fumetto giapponese.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da J-POP Manga (@jpopmanga)

Arriva in libreria e fumetteria l’atteso volume 13 di Oshi no ko – My star, la serie manga di successo che ha ispirato il popolarissimo anime. Il nuovo capitolo della serie arriva sugli scaffali sia in versione regular che come Oshi No Ko Kana Arima Fan Pack Edition, una speciale edizione limitata che presenta una sovraccoperta variant e ha in allegato l’esclusiva dress-up doll di Kana Arima e una illustration card da collezione!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da J-POP Manga (@jpopmanga)

Continuano La Luna e l’Acciaio 3, Gaku 6, Kingdom 63, Komi can’t communicate 31, My Charms are wasted 7, Re:Zero stagione IV 7, Smile down the runway 20.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da J-POP Manga (@jpopmanga)

Arriva in volume anche Una nuova Camelot 1, primo capitolo della serie sci-fi creata da Michele Monteleone (La Palude) e l’influencer e scrittrice Fiore Manni con i disegni di Marco del Forno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Edizioni BD (@edizionibd)

La razza aliena Marlakk ha invaso la Terra e obbligato l’intero pianeta a scendere in campo in una guerra senza speranza. E se il loro fosse, in verità, un ritorno? Se la Terra avesse già combattuto e sconfitto quella stessa minaccia secoli fa e se di quell’antico conflitto fosse rimasta traccia solo nelle leggende? Un gruppo di adolescenti in fuga fanno una scoperta straordinaria che potrebbe rivelarsi la chiave di una possibile salvezza per il nostro pianeta e che ha a che fare con il mito di Re Artù e dei Cavalieri della Tavola Rotonda…

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 29 maggio 2024.

Le uscite J-POP Manga del 29 maggio 2024

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da J-POP Manga (@jpopmanga)

RISTAMPE

Dungeon Food 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12

Studio Cabana 1

Black Letter 1

I diari della Speziale 2, 5, 8

Orange Road 3

Super Mario MANGAMANIA

Frieren – Oltre la fine del viaggio 1, 2, 3

NeuN 1

USCITE DIGITALI

Komi can’t communicate 31

My charms are wasted 07

Oshi no Ko 13

Squalificati – Ranger Reject 1