Oshi no Ko celebra l’anniversario dell’anime

Oshi no Ko ha rapidamente scalato le classifiche di HIDIVE, emergendo come una delle esclusive più acclamate del servizio di streaming dedicato interamente agli anime. Con una trama avvincente che esplora il mondo spietato degli idol in ascesa, la prima stagione non solo ha conquistato le classifiche degli anime, ma ha anche fatto incetta di successi musicali, raggiungendo la vetta delle classifiche di Billboard. In attesa del ritorno dell’adattamento anime a luglio, lo Studio Doga Kobo celebra il primo anniversario della serie con un poster speciale.

Originariamente serializzato sulla rivista Weekly Young Jump di Shueisha, Oshi no Ko ha fatto il suo debutto come manga nel 2020, conquistando immediatamente l’attenzione del pubblico con capitoli regolari. Creato dallo scrittore Aka Akasaka e dall’illustratore Mengo Yokoyari, il manga ha affrontato con coraggio il lato oscuro e controverso del mondo degli idol, scatenando discussioni e polemiche fin dal suo esordio.

Sebbene la trama abbia visto la morte scioccante della giovane star Ai Hoshino nel primo episodio dell’anime, la narrazione è proseguita attraverso la sua prole. Con la prima stagione che ha offerto una miscela di colpi di scena e sorprese, l’attesa è ora rivolta alla seconda stagione, attesa per quest’estate, che potrebbe promettere ulteriori sviluppi emozionanti.

Per coloro che non hanno ancora avuto l’opportunità di immergersi in una delle serie anime più significative del 2023, Oshi no Ko è attualmente disponibile in streaming su Disney+. Il servizio di streaming descrive l’anime come un’immersione nel lato oscuro dell’industria degli idol, offrendo una prospettiva unica e avvincente sulle sfide e le ambizioni dietro le quinte.

Con uno dei più grandi anime del 2023 in arrivo, l’entusiasmo dei fan è palpabile, anticipando con trepidazione le prossime avventure che Oshi no Ko ha in serbo.

Fonte Comic Book