Tra le uscite Planet Manga del 14 marzo 2024 troviamo grandi successi come Spy x Family, Sakamoto Days e Togen Anki: Sangue Maledetto, oltre ad altre proposte come il volume unico 10 Cose che Voglio Fare Prima dei 40 Anni.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 14 marzo 2024.

Le uscite Planet Manga del 14 marzo 2024

Shy 15

5,20 €

Spy x Family 12

Planet Manga Presenta 119

5,20 €

PIOVE SEMPRE SUL BAGNATO…

Loid Forger, alias Twilight, è un maestro dei travestimenti e una geniale spia in grado di compiere l’impossibile, ma niente può prepararlo a una crisi coniugale senza precedenti! Inoltre, lo attende una missione estremamente pericolosa il cui risultato è cruciale per il destino del paese.

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco – The Lost Canvas 12

5,20 €

LE SORTI DELLA GUERRA

L’epilogo della battaglia al castello di Hades spinge la dea Athena ad affidare a Degel di Aquarius un incarico cruciale. Intanto, Tenma ha compreso che deve diventare più forte. Il Saint di Pegasus si reca dunque sull’isola di Kanon per incontrare colui che vi abita, un demone in grado di donargli la forza… o la morte!

Undead Unluck 14

Planet Action 80

5,20 €

UN NUOVO LOOP

Dopo aver affrontato il doloroso scontro con Rip, Andy si ritrova a combattere con un avversario inaspettato che ha tradito la Union. Un’altra straziante battaglia attende Undead, la cui determinazione non viene meno: si riprenderà l’anima di Fuko e la riporterà in vita…

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU DISNEY+

Sakamoto Days 12

Generation Manga 46

5,20 €

RESA DEI CONTI

Kyoto si tinge di grazia e sangue ospitando uno scontro al femminile. La ragazza più letale dell’Order, l’élite dei sicari, sfida una geisha killer. Intanto, altrove si consuma un confronto tra allievo e maestro in cui emergono gli scheletri nell’armadio della FGS.

Togen Anki: Sangue Maledetto 10

Manga Best 34

5,20 €

LE INSIDIE DEL MONTE INNEVATO

Tornati da Tokyo, Shiki, Jin e gli altri studenti della Rasetsu Academy devono riprendere l’addestramento. Solo diventando più forti, infatti, potranno fronteggiare i membri del Momotaro Kikan senza lasciarsi dominare dalla frenesia.

Sakura, Saku 7

Manga Love 173

5,20 €

E SE HARUKI FOSSE INNAMORATO DI UN’ALTRA?

Saku non riesce a mettere a tacere le proprie ansie e si confida con Iryu. In risposta, il ragazzo la abbraccia, chiedendole di non tornare a casa. Un volume emozionante, dedicato a tutti i tipi di batticuore, dall’amore non corrisposto a quello che non si sa ancora di provare.

Mi Togli il Respiro 2

7,00 €

UNA TOCCANTE STORIA D’AMORE E DI MUSICA

Shizuki e Yano sono ormai una coppia. Hanno deciso perfino di convivere. Tutto sembra andare per il meglio, ma Shizuki si renderà conto che Yano resta un mistero per lui. Deciderà quindi di conoscere la stramba famiglia del fidanzato, andandosi a cacciare in grossi e travolgenti guai…

Hirano e Kagiura 2

7,00 €

IN BALIA DI MILLE EMOZIONI

Kagiura si tormenta perché non riesce a comprendere quali sentimenti Hirano provi per lui. La gentilezza e le premure del ragazzo farebbero pensare che sia innamorato, ma ha un modo strano e un po’ freddo di tenere le distanze. Kagiura rischia di dichiararsi da un momento all’altro…

10 Cose che Voglio Fare Prima dei 40 Anni

7,50 €

UNA LISTA PUÒ SCONVOLGERTI LA VITA?

Suzume ha quasi rinunciato all’amore. Il suo affascinante sottoposto Keishi, invece, non ha mai smesso di crederci. Una lista di dieci cose da fare prima dei quarant’anni potrebbe avvicinarli e cambiare per sempre il loro modo di vedere il mondo… Mamita arriva in Italia con un romantico boys’ love.

Consigliato ad un pubblico maturo.

Kilala Princess 4

8,00 €

QUAL È IL SEGRETO PER DIVENTARE BELLA, FORTE, GENTILE E CORAGGIOSA COME UNA PRINCIPESSA DISNEY?

Kilala era partita da zero, ma le avventure a cui l’ha guidata la magia della tiara destinata alla settima principessa l’hanno cambiata. Eppure, ci sono ancora molte lezioni che deve imparare prima di avere il suo lieto fine…

