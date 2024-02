Sakamoto Days: svelate le ispirazioni di Hollywood per il manga

Sakamoto Days è al momento una delle novità shonen che maggiormente si sta distinguendo dalle altre per il suo stile di disegno e per il dramma. Raramente si ha la possibilità di leggere storie come quelle di Sakamoto Days che ingloba entrambe le caratteristiche analizzate. La serie di successo pubblicata su Shonen Jump unisce il meglio situazioni di spaccati di vita con elettrizzanti omicidi. E l’editor di Sakamoto Days ha rivelato come Hollywood abbia aiutato il mangaka, Yuto Suzuki, a trovare quell’equilibrio.

La rivelazione arriva in seguito a una recente intervista che Sousuke Ishikawa ha rilasciato per Shonen Jump. In questa occasione l’editor ha raccontato il suo lavoro su Sakamoto Days. Durante l’intervista, Ishikawa ha spiegato come è nato Sakamoto Days, ammettendo che Suzuki si è ispirato ai classici di Hollywood come John Wick.

“Suzuki ha una passione per i film, e credo che il manga sia influenzato da film stranieri su sicari come John Wick” dice l’editor. Anche film come The Equalizer hanno fatto la loro parte. Aggiunge anche che secondo Suzuki dietro un personaggio definibile come “cool”, ci sia un personaggio forte e un gran lavoratore. Ecco quindi che Taro Sakamoto ha dentro di sé un po’ dello spirito di John Wick. Ciò rende l’anziano sicario ancora più carismatico e terrificante.

Quando si tratta di successi shonen, Sakamoto Days è unico grazie al suo protagonista più anziano. Ma la sua storia di vendetta è difficilmente conosciuta. Da Code Geass a Berserk e Kagurabachi, il genere manga non si è mai allontanato da una bella storia di vendetta. Al giorno d’oggi, pochi praticano il genere così bene come Suzuki.

Gli eventi di questo manga di successo ruotano attorno a Sakamoto, che svolge l’attività di assassino e per questa era temuto e ammirato da chiunque fino al giorno in sui si innamora. Ritiratosi dal lavoro, il ragazzo si sposa e, con la paternità e il trascorrere del tempo, ingrassa. Il paffuto gestore di un tranquillo negozio di quartiere è in realtà un ex sicario leggendario intento a proteggere la sua famiglia dai pericoli.

Fonte – Comicbook