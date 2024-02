Black Butler: un nuovo trailer rivela la data di uscita ufficiale dell’anime

Black Butler tornerà con una nuova stagione anime, e quindi con nuovi episodi, anni dopo la fine della serie originale. E tutti i fan della serie saranno entusiasti di scoprire che Black Butler: Public School Arc ha finalmente una data di uscita ufficiale per il suo ritorno nel 2024. L’aggiornamento atteso arriva con un nuovo trailer visibili in cima al presente articolo.

Dopo la fine della serie anime di Black Butler, la serie ha ricevuto alcuni speciali OVA e persino un film da quando le tre stagioni della serie anime originale si sono concluse, sono passati dieci anni dall’ultima stagione anime di Black Butler. Ma adesso i fan del manga originale Black Butler di Yana Toboso potranno rivedere il franchise in azione ancora una volta.

Black Butler: Public School Arc è la quarta stagione dell’anime e riprende esattamente dalle vicende mostrate nella terza stagione qualche tempo fa. Come si potrà anche immaginare, questa quarta stagione introdurrà alcuni nuovi personaggi chiave. Di fatti al cast cast della nuova serie si uniranno nuovi doppiatori che riportiamo in questo elenco che segue:

Toshiki Watanabe darà la sua voce a Edgar Redmond

Junya Enoki doppierà Lawrence Bluewer

Shunsuke Takeuchi sarà nei panni di Herman Greenhill

Tatsumaru Tachibana interpreterà Gregory Violet

Possiamo riportare che Black Butler: Public School Arc sarà presentato ufficialmente il 13 aprile in Giappone. E Crunchyroll ha precedentemente annunciato di aver concesso in licenza il nuovo anime per una versione in streaming al di fuori del Giappone quando uscirà. Come continuazione della serie originale, l’arco della scuola pubblica sarà diretto da Kenjiro Okada per lo studio CloverWorks con Hiroyuki Yoshino come sceneggiatore capo, Yumi Shimizu che fornirà il design dei personaggi e Ryo Kawasaki che lavorerà sulla musica.

Aniplex anticipa cosa aspettarsi da Black Butler: Public School Arc con una breve sinossi che riportiamo di seguito:

“Il maggiordomo Sebastian Michaelis lavora con il suo padrone tredicenne, il conte Ciel Phantomhive, per fare il lavoro sporco della guardia della regina nell’Inghilterra del diciannovesimo secolo. Un giorno, Ciel riceve una lettera dalla regina Vittoria dove lo informo del fatto che diversi studenti del Weston College, una delle migliori scuole pubbliche inglesi, sono apparentemente scomparsi incluso un suo parente di nome Derrick. E così, Sebastian e Ciel si infiltrano Weston College per andare a fondo della questione“.

Fonte – Comicbook