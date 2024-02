Jujutsu Kaisen 250: il manga svela come Megumi potrebbe vincere Sukuna

Il manga di Jujutsu Kaisen ha raggiunto il capitolo 250 e Gege Akutami sta lavorando alla fase finale della serie. Infatti al momento la posta in gioco è molto alta per Yuji Itadori, Yuta Okkotsu e tutti gli stregoni. Il Re delle maledizioni, Sukuna, è tornato nella migliore condizione e in questo modo ha portato guai ai personaggi sopra menzionati, ma soprattutto a Megumi Fushiguro, che al momento controlla.

Megumi infatti si ritrova in uno scenario terrificante e il capitolo più recente di Jujutsu Kaisen ha appena anticipato come il figlio di Toji potrebbe tornare nella serie vincendo sul controllo di Sukuna.

Sukuna è da sempre considerato il Re delle Maledizioni nella serie shonen soprannaturale. Più recentemente nell’anime, il lato oscuro di Yuji Itadori è emerso distruggendo un’ampia sezione della città conosciuta come Shibuya. Chiaramente non era Yuji in persona ad agire e ad arrecare un danno così sconvolgente, che oltre a questo, ha anche affrontato ed eliminato Jogo e Mahoraga. Nonostante fosse sotto il controllo di Sukuna, ora Yuji è considerato un criminale in fuga e nell’anime ha ricevuto la condanna a morte.

Nel manga, Yuta è tornato in scena e lo ha fatto scatenando la sua espansione del dominio denominato “Autenticità nell’amore reciproco”. In questo modo non solo spera di sconfiggere Sukuna, ma anche di separare il Re delle maledizioni dal suo attuale ospite, Megumi. Sfortunatamente, il villain non casca nel piano dei protagonisti che lo affrontano e spiega anche come funziona il loro metodo adottato. Sukuna rivela che stanno applicando lo stesso principio che ha permesso agli attacchi del ragazzo di avere effetto su Mahito. Vogliono prendere di mira il confine tra la sua anima e l’anima di Megumi Fushiguro nel tentativo di risvegliare l’anima del figlio di Toji. In questo modo si potrebbe interrompere la sintonizzazione delle forme fisiche di Sukuna e Megumi.

Sukuna spiega un’altra cosa, rivelando che ogni volta che subisce un attacco, la sua produzione di energia maledetta diminuisce e il suo controllo fisico diminuisce. Nonostante ci sia questo rischio in costante aumento, Yuji e gli altri intendono attaccarlo finché Sukuna non riuscirà a mantenere la tecnica Hollow Wicker Basket per poi rimuovere l’oggetto maledetto dall’interno di Fushiguro.

Fonte – Comicbook