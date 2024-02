Jujutsu Kaisen: Gege Akutami parla del manga lo ha ispirato

Jujutsu Kaisen da qualche tempo è una delle serie manga che meglio rappresenta il target shonen. Da quando il manga ha debuttato sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha, il mangaka Gege Akutami ha attirato l’attenzione di fan e critici. In questi giorni il manga è in crescita costante grazie al suo adattamento anime di successo e all’attuale arco manga. Ciò significa che tutti gli occhi sono puntati su Akutami per vedere cosa farà dopo, e recentemente il mangaka ha rivelato quale serie manga l’ha aiutato a trarre ispirazione per la sua opera in una recente intervista.

Gege Akutami infatti ha rivelato il suo amore per il franchise di Fate quando gli hanno chiesto delle sue ispirazioni per Jujutsu Kaisen. In quell’occasione il mangaka ha ammesso di aver preso spunto dal franchise di Fate durante la creazione della storia di Yuji, e Akutami ha persino un personaggio preferito di Fate.

Akutami ha condiviso che se si parla di influenza, allora Fate/Zero è sicuramente tra quelle più forti per Jujutsu Kaisen. Il mangaka ha aggiunto di essere stato molto influenzato anche dalla costruzione della trama di Nasu Kinoko. “Mi piace davvero il modo in cui mantengono la spiegazione della trama. È come se ci dicessero di cercarla se non la capissimo” dice il mangaka. Inoltre aggiunge che il suo personaggio preferito è Gilgamesh e amava il suo modo di essere severo e ipocrita in Fate/Zero.

Quindi possiamo scoprire una parte di ispirazione che ha sicuramente aiutato Akutami a scrivere e disegnare Jujutsu Kaisen. La serie shonen parla di maledizioni soprannaturali con molto gergo che ne consegue. Dalle tecniche di maledizione inversa ai domini letali, Akutami ha costruito un mondo complesso e accattivante. Tuttavia, entrambe le serie sono semplici riguardo ai loro meccanismi, il che spinge i lettori a impegnarsi per scoprire cosa sta succedendo regolarmente.

Al momento Jujutsu Kaisen si trova nella sua fase finale del manga, e Akutami a dicembre 2023 in occasione del Jump Festa ha rivelato che l’anno prossimo potrebbe non esserci un panel dedicato. In questo modo ha voluto suggerire che il manga potrebbe concludersi quest’anno, ma non ci sono certezze su questo.

Fonte – Comicbook