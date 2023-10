One Piece: lo showrunner del live-action parla del forte successo di Buggy

La serie live-action di One Piece ha riscosso un successo pressocché inaspettato da chiunque su Netflix. Basti infatti sapere che da quando questo ha debuttato, si trova ancora nelle posizioni più alte delle serie più viste. E alla luce di questo successo incredibile, non è stato difficile riconfermare il live-action per una seconda stagione. Chiaramente al momento non ci sono notizie su un potenziale periodo di uscita, ma pare che la sceneggiatura sia già pronta.

I punti di forza di questo live-action sono diversi. Ma sicuramente quello che potrebbe aver portato tutti i fan ad amare la prima stagione di Netflix non può che essere Buggy il Clown. Il malvagio clown è colui che gioca un ruolo importante nella prima stagione della serie live-action. Si tratta infatti di un villain diverso da qualsiasi altro personaggio presentato nell’adattamento anime non solo per via dei suoi poteri ma soprattutto per la sua personalità. Tutti sanno che ha mangiato il Frutto del Diavolo Puzzle Puzzle che gli permetti di dividere i suoi arti e controllarli individualmente.

Nella serie di Oda può essere un avversario terrificante per alcuni, ma nella maggior parte dei casi impallidisce dinanzi ai personaggi più temibili. E se la seconda stagione dovesse continuare a seguire il materiale del manga di Eiichiro Oda, Buggy giocherà un ruolo significativo nella storia dei Pirati di Cappello di Paglia.

Con il presente articolo vogliamo riportare che recentemente lo showrunner Matt Owens ha parlato dell’aumento di popolarità di Buggy e del successo inaspettato. Inoltre Owens già conosceva Jeff Ward per aver lavorato insieme su The Shield. E durante questa esperienza professionale i due sono diventati ottimi amici. Quando Owens ha iniziato a lavorare al live-action di One Piece, era ancora impegnato alla serie tv. Così dopo aver cenato insieme, pare che lo showrunner gli abbia proposto in persona di cominciare a studiare un personaggio che voleva vedere interpretato da lui.

E Owens per anni ha parato con l’attore Jeff Ward per capire come dare vita a Buggy. E dopo averlo fatto, Owens è rimasto stupito dalla viralità acquisita del personaggio di Ward. Sicuramente l’attore ha un merito incredibile, dato che ha saputo apportare una tale profondità, giocosità e riflessione in tutto ciò che fa, che è riuscito a conquistare tutti, anche i più scettici. E alla luce di tutto questo e della sua dedizione, Owens confessa che già sapeva che avrebbe avuto successo tra i fan anche se non nella misura che ha poi potuto riscontrare.

