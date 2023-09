Le uscite DC targate Panini del 28 settembre 2023 troviamo un nuovo numero di Wonder Woman che si avvicina al numero #800 originale e al rilancio firmato da Tom King che tanto sta facendo parlare negli States. Inoltre il terzo Omnibus di Lobo e un nuovo numero di Batman dedicato alla serie Detective Comics scritta da Ram V.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite DC Panini del 28 settembre 2023.

Le uscite DC Panini del 28 settembre 2023

Batman 80

5,00 €

Contiene: Detective Comics (1937) #1067, #1068 (II), #1069 (II)

Mr. Freeze ha incontrato un Azmer, uno degli esseri demoniaci che terrorizzano il sottobosco criminale di Gotham.

Il supercriminale farà ora un’offerta a Batman che non potrà rifiutare!

Nel frattempo, Gael, il lupo mannaro che protegge gli Orgham dà a Due Facce un’altra possibilità di rivelargli chi è il Pipistrello.

Contiene tre storie d’appendice con Harvey Dent, Jim Gordon e Mr. Freeze!

Wonder Woman 43

5,00 €

Contiene: Wonder Woman (2016) #795/796

Il monte Olimpo è in subbuglio e Wonder Woman ha capito che gli dei si stanno di nuovo interessando ai mortali.

Diana si prepara a difendere il mondo degli uomini da un eventuale attacco divino.

Al suo fianco, Yara Flor, la nuova Wonder Girl.

Ma saranno abbastanza due Donne delle Meraviglie per fermare il pantheon degli dei greci?

Lanterna Verde di Geoff Johns 12

DC Best Seller

4,90 €

Contiene: Green Lantern (2005) #25, Green Lantern/Sinestro Corps Secret Files (2008) #1

Il gran finale della Guerra del Corpo di Sinestro!

La battaglia per il controllo dell’universo si decide nei cieli di Coast City, con la famiglia di Hal Jordan minacciata da Parallax!

Una battaglia epica tra forze galattiche che avrà conseguenze pesantissime per l’equilibrio del cosmo intero!

Un tassello fondamentale nella mitologia di Lanterna Verde scritto da Geoff Johns e illustrato da Ivan Reis ed Ethan Van Sciver.

Lobo 3

DC Omnibus

100,00 €

Contiene: Lobo (1993) #42/64, Lobo/Deadman: The Brave and the Bald (1995) #1, Lobo Chained (1997) #1, Batman/Lobo (2000) #1, Hitman/Lobo: That Stupid Bastich (2000) #1, Lobo: Unbound (2003) #1/6, The Authority/ Lobo: Jingle Hell (2004) #1, The Authority/Lobo: Spring Break Massacre (2004) #1, Batman/Lobo: Deadly Serious (2007) #1/2, Lobo: Highway to Hell (2010) #1/2

Dalle più oscure profondità del cosmo riemerge lui, l’ultimo Czarniano, l’Uomo. Sì, insomma, avete capito: Lobo!

In uno sfrazz di volume di oltre mille pagine, l’epica conclusione della serie originale del più folle e metallaro eroe (uh… si fa per dire!) dell’Universo DC.

Completano il volume svariate miniserie e speciali e, in ben due di questi, Lobo incontrerà nientemeno che… Batman!

La lunga odissea stellare del cacciatore di taglie più $%&@ dell’universo giunge al termine con il botto!

Lucifer 7

DC Black Label Hits

17,00 €

Contiene: Lucifer (2000) #42/49

L’Astro del Mattino deve affrontare una nuova minaccia che incombe sul suo neonato universo.

La difesa dello status quo richiederà una collaborazione tra angeli e demoni!

Lucifer dà ordine che tutti gli immortali se ne vadano… o siano pronti a imparare il vero significato della mortalità.

I fratelli Lucifero e Michele si troveranno di nuovo spalla a spalla dopo eoni.

Batman Magazine 5

5,90 €

Contiene: Il Batarang shooter!