One Piece: data di uscita ufficiale del volume 107 del manga

One Piece è uno dei manga shonen più amati e seguiti da oltre 20 anni. Il suo debutto risale al 1997, sulla rivista di Shueisha, Weekly Shonen Jump, e attualmente è tutt’ora in corso, anche si trova nel suo arco narrativo finale. Dopo la conclusione del lungo arco di Wano, Eiichiro Oda ha dato il via a quello che sarà l’arco che porterà alla conclusione il lungo viaggio di Monkey D. Rufy. Chiaramente non abbiamo idea di quanto durerà la saga finale di One Piece, ma tutto quello che i lettori devono fare è godersi fino in fondo ogni capitolo del manga.

E con il presente articolo vogliamo parlare proprio del prossimo volume del manga. L’ultimo rilasciato in Giappone è il 106 il 4 luglio. Già in quest’ultimo tankobon il manga si addentra nell’ultimo arco narrativo approfondendo il personaggio di Vegapunk. Ma ora cercheremo di capire quali capitoli saranno raccolti nel volume 107, oltre alla sua data di uscita.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider OP_SPOILERS2023. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

🚨One Piece Volume 107 will be released on November 2, 2023.

The expected content of the volume will be from Chapter 1077 to Chapter 1087.

I'm so excited for the cover of this volume! I suppose the characters will be Garp, Shanks, Aokiji, Sabo, Dragon, Imu, and… pic.twitter.com/EF43FcW7LJ

