One Piece 1084 mostra la vera storia dietro Alabasta

One Piece sta mostrando degli eventi e dei flashback altamente attesi dai lettori, proprio come avvenuto all’interno del capitolo 1084 dove Eiichiro Oda ha mostrato degli eventi chiave appartenenti al Reverie, mettendo al centro Alabasta, Im, i Draghi Celesti e anche Sabo.

Come leggiamo anche su CB questo articolo contiene spoiler ovviamente, quindi evitate nel caso non vogliate pesanti anticipazioni sulla storia.

Quest’ultimo tramite un salto nel passato racconta gli eventi trascorsi dove all’interno possiamo ammirare ancora la presenza del Re Cobra, prima della sua misteriosa morte. Il padre di Vivi ha anche colto l’occasione per raccontare la vera storia segreta del Regno di Alabasta, ancora oggi una location importante per gli amanti del franchise.

Cobra, chiacchierando con i Cinque Anziani inizia a parlare della creazione del Governo Mondiale: “Il Governo Mondiale così come lo conosciamo oggi è stato instaurato 800 anni fa, quando di mezzo sono stati inseriti dei gruppi composti da 20 re.

Come nuovi creatori del mondo si trasferirono a Marijoa con le loro famiglie, dove divennero noti come Draghi Celesti e da allora hanno governato il mondo per otto secoli”.

Il Re di Alabasta parla di questi 20 re e di come questi ultimi all’epoca si ponevano tutti sullo stesso piano, creando anche un loro trono personale ornato da un’arma diversa, così da rappresentare ciascun sovrano appunto.

Il mondo poi non era consapevole della mancanza di una di queste armi appartenente alla Regina Lily della Dinastia Nefeltari, la sovrana di Alabasta che aveva deciso di non diventare un Drago Celeste.

Ovviamente anche qui qualcosa non torna, visto che come dichiara Cobra quest’ultima non è mai tornata a governare ad Alabasta visto l’inserimento successivo del fratello sul trono a lei dedicato. Prima della fine della conversazione quest’ultimo viene interrotto dall’arrivo di una misteriosa figura: “Il Grande Im”.

L’appellativo appena descritto viene enunciato dai Cinque Astri di Saggezza, quindi questo vuol dire molto, dato che Im probabilmente è l’essere più forte di tutto il mondo di One Piece e per questo potrebbe essere lui il vero villain finale.

