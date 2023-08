Super Dragon Ball Heroes chiarisce la trama del matrimonio di Yamcha

Super Dragon Ball Heros andrebbe guardato senza pensarci troppo se si ama Dragon Ball davvero. L’arco dell’ Ultra God Mission ha regalato ai fan alcuni dei più grandi combattimenti del franchise in assoluto. Ma oltre a questa motivazione, c’è una sottotrama che riguarda Yamcha davvero intrigante, che ha suscitato l’interesse dei fan degli anime.

Yamcha e un Guerriero Z lontano anni luce dai potenti Super Saiyan e altri livelli devastanti, tuttavia è presente in quest’ultimo arco narrativo. E si è contraddistinto per aver ricevuto una proposta di matrimonio dalla guerriera in Nero, Vidro. Quest’ultima che chiede a Yamcha se vuole sposarla. E con il presente articolo vogliamo chiarire se l’ex bandito si stia sposando o meno.

I Guerrieri in Nero sono stati portati alla ribalta per mano di un Kaioshin ribelle che mirava a cambiare le sorti dello stato attuale del multiverso e delle sue numerose linee temporali. Creando un torneo spazio-tempo che ha coinvolto innumerevoli eroi e villain, la trama ha introdotto nuove interpretazioni di Bardack, Gohan del futuro, Piccolo e molti altri. Riguardo Yamcha, il personaggio non ha rivelato nuove trasformazioni o potenziamenti come è successo a molti guerrieri.

Tuttavia è comunque riuscito a vincere alcuni combattimenti sorprendenti prima di entrare in contatto con Vidro. Vedendo qualcosa nell’ex bandito del deserto, il Guerriero in Nero gli ha proposto di sposarla. Insieme hanno persino sconfitto Chilled, un membro della stirpe di Freezer.

E Yamcha avrebbe dovuto sposare Vidro. Sfortunatamente, il matrimonio non si farà mai, poiché Vidro dice a Yamcha che la tradizione della sua razza è quella di sposarsi 1.200 anni dopo la proposta iniziale. Questo è chiaramente supera parecchio l’aspettativa di vita di un essere umano, anche per un Guerriero Z. Yamcha non ha avuto il coraggio di dirlo alla sua promessa sposa, e quindi pare che alla fine non si sposerà davvero.

Nah that's fucked up, did Yamcha dirty again 💀 pic.twitter.com/4NbGhfdxVf — SLO (@SLOplays) August 24, 2023

Nella serie principale di Dragon Ball Super, Yamcha si è contraddistinto durante l’Arco di Moro. Con il mago che assorbe energia sia dagli avversari che dai pianeti, è riuscito combattere ancora una volta al fianco degli altri Guerrieri Z affrontando i numerosi seguaci di Moro. Al momento il manga disegnato da Toyotaro mira a porre fine all’attuale arco narrativo Super Hero, e non è chiaro se Yamcha tornerà nel prossimo arco narrativo.

Fonte – Comicbook