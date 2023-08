Dopo l’arco di Granolah Dragon Ball Super ha mosso un cliffhanger molto interessante con al centro Black Freezer e anche se il pubblico era scettico di certo era curioso di sapere come questa nuova forma fosse stata sconfitta. Col passare delle settimane sono arrivate delle conferme per quanto riguarda il prossimo arco narrativo e da come ben sappiamo furono messi al centro Goten e Trunks.

Il prequel con i due adolescenti è durato poco, per fare spazio all’inizio della saga “Super Hero”. Gli eventi vanno ad adattare quanto già visto nel film e per forza di cose a livello narrativo ci sono state e ci saranno senza dubbio poche sorprese: questo ha anche fatto crollare le vendite in volume del manga in Giappone.

Era interessante vedere una saga più lunga con al centro i due ragazzi, anche perché sostanzialmente si vedeva qualcosa di nuovo a tema Dragon Ball, ma come accennato il tutto è stato stroncato per usare una saga intera per inserire Broly e le nuove trasformazioni di Gohan e Piccolo nella timeline ufficiale (forse perché potrebbero dare una mano in futuro contro Black Freezer ndr).

Dragon Ball Super: il manga poteva evitare l’arco di “Super Hero”?

Come leggiamo su Comic Book è stato sconcertante leggere la fine della saga con al centro Goten e Trunks, anche se sapevamo che avrebbe fatto da preludio. Anche se serve il tutto a livello di timeline, forse inserire una saga come quella di “Super Hero” già vista nel film è un azzardo abbastanza autodistruttivo, e questo lo dimostra il poco interesse del pubblico nipponico.

Si poteva optare per un “riassunto”, quindi tagliando vari capitoli anche inutili o massimo riducendoli, giuste per donare un’infarinatura al tutto. Probabilmente queste nuove forme, insieme a Goku Vegeta e Broly potrebbero aiutarli a sconfiggere la prossima minaccia con al centro Freezer.

Fonte Comic Book