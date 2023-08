Dragon Ball Super 96: svelato il segreto sull’invecchiamento dei Saiyan

Dragon Ball è uno dei Battle Shonen più importanti e famosi sempre, che ha ispirato tantissimi mangaka a disegnare opere di grande successo.

Con il presente articolo vogliamo parlare di un argomento che tiene ancora vivo il fandom di Dragon Ball. Dopo la pubblicazione del capitolo 96 della serie Super, disegnata da Toyotaro, il manga ha rivelato alcuni nuovi dettagli sull’invecchiamento dei Saiyan. Finalmente un nuovo aggiornamento ha fatto luce sulla questione.

Il tutto arriva con la pubblicazione del capitolo 96 di Dragon Ball Super. Il manga sta infatti proseguendo ad adottare gli eventi dell’ultimo film, Super Hero. Orange Piccolo affronta gli androidi del Fiocco Rosso, e il combattimento finisce con una traballante tregua. In poco tempo, Goten e Trunks arrivano sulla scena, ed è lì che Piccolo nota come la coppia sia cresciuta.

Gohan interviene, e spiega appunto come funzionano la crescita di un Saiyan. Questi infatti tendono a rimanere bassi fino a quando non crescono tutti in una volta. Ed in effetti, una cosa del genere è accaduta anche a Goku.

In passato, Dragon Ball si concentrava su Goku bambino, il quale in un singolo salto temporale è diventato un adulto in piena regola. Dragon Ball Z ha dedicato a Gohan una transizione migliore, partendo da bambino, crescendo come adolescente per poi diventare adulto.

Rigurdo Goten e Trunks invece, i due sono entrati nell’età adolescenziale solo nell’ultimo arco di Dragon Ball. Infatti adesso frequentano il liceo e il loro aspetto non è più quello di due bambini. Tuttavia non c’è stato un periodo di transizione. Sembra che i Saiyan crescano di punto in bianco, e Gohan lo ha confermato. Anche se per il primogenito di Goku la situazione sembra diversa, portando a ipotizzare che la sequenza temporale sia variabile.

Sappiamo anche vedendo Goku e Vegeta che i Saiyan rimangono al loro apice per decenni una volta entrati nella loro forma adulta. Goku ha lo stesso aspetto fisiologico ora che aveva alla fine di Dragon Ball nonostante la sua età. All’inizio del manga Dragon Ball Super, Goku conferma con Vegeta che i Saiyan adulti rimangono al loro apice fino a raggiungere gli 80 anni, ma questo potrebbe cambiare.

Dopotutto, il mangaka della serie Akira Toriyama una volta ha ammesso che i Saiyan invecchiano lentamente rispetto agli umani. Quindi riguardo Goten and Trunks, il loro processo di invecchiamento è appena iniziato.

