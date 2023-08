Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections: svelata la data di uscita ufficiale

Bandai Namco Entertainment ha iniziato a trasmettere in streaming un nuovo trailer di Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections. Si tratta del nuovo videogioco basato sul franchise dei videogiochi Storm e ha rivelato la data ufficiale del gioco. Questo infatti debutterà su PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X|S il 17 novembre di quest’anno.

I dettagli per la versione PC saranno annunciati in un secondo momento. Il video rivela anche altre novità, tra cui tre nuovi personaggi giocabili: Delta, Boro e Koji Kashin dell’organizzazione Kara. È possibile guardare il nuovo trailer in cima al presente articolo.

Esiste un pass stagionale che aggiunge cinque nuovi personaggi giocabili dopo il lancio. Il gioco metterà a disposizione dei fan le edizioni Digital Deluxe e Ultimate. L’edizione deluxe include il pass stagionale e un esclusivo costume “senza maschera” di Kakashi. L’edizione definitiva presenta tutto ciò che è presente nell’edizione deluxe più cinque nuovi costumi e due accessori per costumi.

C’è anche un’edizione fisica da collezione e un’edizione da collezione premium. Il primo include una custodia in acciaio, una scatola da collezione e un esclusivo set di action figure di Naruto e Sasuke a tema dopo il 20° anniversario dell’anime. Quest’ultima presenta tutte le caratteristiche delle altre versioni, oltre a sei carte e una pergamena con gli artwork originali di tutti i combattenti creati dallo Studio Pierrot. I preordini includono altri costumi per Naruto e Sasuke. I giocatori che possiedono sia questo gioco che Naruto to Boruto: Shinobi Striker sulla stessa piattaforma riceveranno anche costumi bonus.

Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections, oltre ai 124 personaggi dei giochi precedenti, includerà nuovi ninja giocabili come Ashura e Indra. Abbiamo anche riportato che il videogioco includerà anche la modalità Baryon di Naruto Uzumaki e la versione da supporto Hokage di Sasuke Uchiha. Ci saranno anche i personaggi originali Nanashi e Merz.

L’ultimo videogioco del franchise è Ultimate Ninja Storm 4, arrivato su PS4, Xbox One e PC in tutta Europa nel 2016. Un anno dopo Bandai Namco Entertainment ha poi rilasciato Naruto Shippūden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto, un’espansione per il gioco. La società giapponese specializzata nel videogiochi ha anche rilasciato una raccolta che include Naruto Ultimate Ninja Storm Trilogy e Naruto Shippūden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto, per PS4, Xbox One e PC in Occidente ad Agosto 2017.

Fonte – Anime News Network