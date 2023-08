Bleach TYBW: svelato lo Shikai di Kenpachi per la prima volta nell’anime!

Bleach è tornato sul piccolo schermo quest’estate con la seconda parte de La Guerra dei Mille Anni, portato gli eventi all’interno della Soul Society ad un livello superiore. Infatti i Mietitori di Anime sono alle prese con una nuova forza malvagia nota come Wandenreich.

L’adattamento dell’anime ha visto Ichigo Kurosaki e molti dei suoi compagni cogliere l’opportunità per affinare le loro abilità e aumentare il loro potere allenandosi. Recentemente abbiamo riportato i risultati schiaccianti di questo allenamento per Rukia, che ha sconfitto As Nodt. Ma con il presente articolo vogliamo riportare che il Shikai di Kenpachi ha debuttato per la prima volta nella storia dell’anime di Bleach.

Kenpachi è uno dei membri più potenti e spietati della Soul Society, e adesso ha raggiunto un livello ancora più devastante. Nella prima parte de La Guerra dei Mille Anni, il capitano della 11ª compagnia del Gotei 13 ha affrontato il suo antenato, Unohana, che in precedenza aveva detenuto il titolo di Kenpachi. Quest’ultimo tentava di risvegliare il legame di Kenpachi con la sua spada, e infatti Zaraki aveva cominciato a “sentire” la sua spada dopo il loro incontro mortale.

Adesso, dopo l’ultimo episodio di Bleach, i fan hanno potuto scoprire lo Shikai di Kenpachi, per la prima volta sul piccolo schermo. Il tutto è accaduto durante lo scontro contro uno dei membri più forti dello Sternritter.

L’ingresso di Kenpachi in questa guerra sanguinaria è caratterizzato dalla vittoria su tre membri del Wandenreich. Sfortunatamente, lo spadaccino ha dovuto arrendersi al potere di Yhwach, ma si è allenato per diventare molto più potente. Nello scontro contro lo Sternritter Gremmy Thourneaux, che potrebbe cambiare la realtà con un pensiero, Kenpachi rivela il potenziamento della sua Zanpakutō.

La pagina Twitter dell’insider RoyReadsManga ha riportato una clip che cattura questo momento. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Come si può vedere, attraverso un’importante scena post-credit, il recente episodio di Bleach ha rivelato che Gremmy non aveva un vero e proprio corpo in quanto il suo cervello stava semplicemente creando forme da fargli assumere. In passato, la Soul Society ha tentato di assicurarsi che Kenpachi non scoprisse il suo Bankai, ma l’attuale arco narrativo potrebbe mirare a un grande cambiamento nella vita dello spadaccino.

Tutti gli episodi della seconda parte dell’anime di Bleach: La Guerra dei Mille Anni sono disponibili su Disney+ sottotitolati in italiano.

Fonte – Comicbook