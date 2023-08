Bleach TYBW: l’anime rivela lo scontro più spaventoso di sempre

Bleach è tornato sul piccolo schermo quest’estate con la seconda parte dell’anime La Guerra dei Mille Anni, e ha visto i Quincy rivelare la vera natura del loro poteri contro i Mietitori di Anime nei nuovi combattimenti. E per questo con questo articolo riportiamo che l’ultimo episodio della serie shonen di Kubo, ha trasmesso probabilmente lo scontro più spaventoso di sempre. Questo ha visto Rukia Kuchiki e As Nodt al centro dei riflettori.

La prima parte di Bleach: La Guerra dei Mille Anni si è conclusa con Rukia come uno dei pochi Mietitori di Anime caduti, reclutati dalla Squadra Zero per un addestramento speciale. E la seconda parte dell’anime ha rivelato come ognuno dei combattenti è tornato alla Soul Society per mostrare i loro progressi. La serie anime prodotto da Studio Pierrot ha già rivelato i nuovi tipi di poteri che Renji Abarai ha ottenuto attraverso il suo addestramento. E l’ultimo episodio ha saputo dimostrare quanto Rukia sia cresciuta attraverso il suo allenamento.

Tuttavia, per farlo, aveva bisogno di superare di certo non un avversario qualsiasi. Infatti ha dovuto affrontare colui che aveva avuto la meglio contro suo fratello, Byakuya Kuchiki. Nodt ha scatenato l’intero arsenale delle sue abilità, basate sulla paura contro Rukia. E per farlo ha rivelato una trasformazione dall’aspetto inquietante prima che del termine del combattimento.

AS NODT'S VA WENT CRAZY HIS VOICE GAVE ME CHILLS THIS SCENE WAS TERRIFYING ASF #BLEACH #BLEACH_anime pic.twitter.com/rEREuRU7R3 — buried (@buried2x_) August 12, 2023

Come si può vedere, l’episodio 19 di Bleach: La Guerra dei Mille Anni, mostra che Rukia ha saputo inizialmente evitare i poteri del suo avversario, basati sulla paura. E ci riesce grazie alla sua Zanpakuto, che ora raffredda il suo corpo fino a livelli quasi mortali dopo il suo addestramento. Ma il Quincy si è rivelato più impegnativo di questo. Con il rilascio totale della sua forma Vollstandig, Rukia viene colta di sorpresa quando la sua abilità le attraversa il nervo ottico.

E proprio in questa fase, i fan hanno potuto vedere alcuni flash che che mostravano le sue paure. Ma Byakuya lo aiuta a superare la sua paura scatenando il suo Bankai per la prima volta nella serie anime. E in questo sviluppo chiave termina lo scontro, più velocemente del previsto. Questo perché Nodt aveva una trasformazione ancora più inquietante da mostrare, ma non era all’altezza della velocità con cui Rukia lo ha congelato.

