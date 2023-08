One Piece come ben sapete ha introdotto nell’anime con la puntata 1071 la nuova forma di Luffy, il Gear 5, e tra le tante ispirazioni per il risultato finale troviamo lo storico cartone animato Tom & Jerry. Così come è stato citato nel manga, anche l’anime ha mostrato tali ispirazioni e tramite Comic Book possiamo analizzarne qualcuna nel dettaglio.

Precisamente le reference vengono come sempre dal pubblico, e grazie alla pagina Twitter @DailyOPMemes possiamo visionarne qualcuno. Come visibile in calce il primo frame mostra la risata già iconica di Luffy, ispirata anche per movenze e impostazioni a un episodio con al centro Tom alle prese con una lettura esilarante.

Il frame successivo mostra forse, una delle citazioni più chiare di tutto l’episodio, dove il protagonista caccia fuori gli occhi dalle orbite, così come fatto sempre da Tom nell’immagine associata. In questo caso lo sfondo ricorda molto anche i Looney Tunes, altra ispirazione di Oda per la realizzazione del Gear.

Seguono poi la forma gigante e altre scene di combattimento sempre ispirate dallo storico cartone animato con al centro il gatto e il topo più famosi di sempre. Il pubblico ha quindi cercato, colto e montato tali ispirazioni già da tempo acclarate dall’autore di One Piece quando il Gear 5 è apparso per la prima volta all’interno del manga.

One Piece 1071: ecco alcune citazioni a Tom & Jerry

Anime : One Piece x Tom & Jerry pic.twitter.com/JZcv7wt3ju — Daily OP Memes (@DailyOPMemes) August 6, 2023

Oda nel corso del tempo ha anche discusso di come sia stato difficile omaggiare e creare questa nuova trasformazione ispirandosi al noto cartone animato. Il mondo di Tom & Jerry funziona grazie alle loro folli interazioni e per il mangaka è stato complesso realizzare il tutto facendo fare tali movenze solamente a Luffy, senza che Kaido potesse replicare anche lui in quel modo bizzarro di trasformare/trasformarsi in tutto ciò che si desidera.

Cosa ne pensate di queste esilaranti reference? L’episodio 1071 e 1072 sono disponibili su Crunchyroll se volete vederli.

Fonte Comic Book