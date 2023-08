Anche se l’episodio 1071 di One Piece ha rivelato al pubblico il Gear 5, alla fine il tutto è stata solamente una grande presentazione, visto che negli episodi successivi sarà rivelato parte del potenziale del “potere più ridicolo del mondo” scaturito dal grande ritorno del leggendario Joy Boy.

Successivamente a un grande colpo di Kaido il protagonista di One Piece cade a terra quasi morto, salvandosi da come avrete già visto grazie al Frutto del Diavolo, rivelatosi tutt’altro rispetto a quanto visto in questi 25 anni di serializzazione del manga.

Le prime battute si vedono già nel promo dell’episodio 1072, dove il pubblico ha l’occasione di visionare alcuni frammenti della prossima puntata, che catapulterà il pubblico nella parte finale dello scontro tra Kaido e Luffy. L’episodio 1072 di One Piece è intitolato “The Ridiculous Power! Gear Five in Full Play” e mette in risalto “il ridicolo” potere di Cappello di Paglia.

La clip di 30 secondi mette in risalto anche alcune tavole diventate iconiche già dalla pubblicazione del manga, dove l’Imperatore colpisce con la sua mazza appuntita Luffy, che modifica la sua testa in modo tale da non subire danni ricalcando ancora una volta il fantastico mondo dei “cartoon” a cui il sensei si ispira.

One Piece: anche l’anime rivelerà “il potere più ridicolo del mondo”

Forse con questa puntata il pubblico che non ha letto il manga avrà un assaggio abbastanza consistente di quello che è il vero potere di Luffy, come accennato “Risvegliato” dopo tanto tempo grazie ai Tamburi della Liberazione, fulcro centrale di questa parte della storia.

Per questa puntata sono stati ingaggiati ancora una volta degli animatori importanti sulla scena, sancendo molto probabilmente un altro episodio epico e leggendario, forse anche di più di quanto visto nella scorsa puntata. Cosa ne pensate del promo? Senza dubbio ci troviamo di fronte a un livello davvero alto.

Fonte Comic Book