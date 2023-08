One Piece 1072: l’anime torna con una delle migliori scene di Rufy

La scorsa settimana abbiamo riportato diversi aggiornamenti relativi all’episodio 1071 di One Piece. Infatti non si è trattato di un episodio normale, dato che ha mandato in tilt internet ed entusiasmato ogni fan presente in ogni parte del mondo.

La saga di Wano è quella in assoluto più lunga di One Piece e nel manga si è conclusa l’anno scorso. Adesso lo stesso sta per accadere nell’anime, che si trova nelle sue fasi finali. Questo lo possiamo confermare anche perché l’episodio 1071 della settimana scorsa ha rivelato il debutto del Gear Fifth di Rufy. Stiamo parlando del risveglio della vera natura del Frutto del Diavolo Gom Gom e il lavoro fatto dallo studio di animazione Toei Animation, non ha eguali.

Infatti il livello della qualità di questo episodio non ha nulla a che fare con gli episodi degli anni precedenti relativi ai precedenti archi narrativi. E con il presente articolo vogliamo riportare che Toei si è riconfermato con il nuovo episodio. Ci riferiamo al 1072, che ha permesso ai fan di vedere il Gear Fifth completamente in azione.

Di seguito vogliamo riportare alcune clip imperdibili per tutti i fan, che dimostrano un’animazione quasi perfetta e incredibile. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider newworldartur:

THE ANIMATION IN THIS SCENE IS ABSOLUTE CINEMA AAAAAH 😭

Un Rufy del genere, con l’espressione di sfida e allo stesso tempo di divertimento non si è mai vista. E chiaramente non finisce qui, dato che di seguito è possibile vedere un’altra clip, che dà ancora di più l’idea del Gear Fifth. È considerato il potere più ridicolo del mondo per una ragione, che condividiamo a seguire:

JUST LOOK AT HIM GO HE'S SO GOOFY HAHAHA 🤣

In questa fase dello scontro tra Rufy e Kaido, il capitano dei cappelli di Paglia dà il meglio di sé. Si lascia colpire dalla mazza chiodata del suo avversario e il suo volto, completamente di gomma esattamente come il resto del corpo, assume la fisionomia della mazza con cui viene colpito.

Tutto sembra improvvisamente non serio, come se fosse un episodio di Tom e Jerry, da cui Oda ha preso tantissima ispirazione. D’altronde lui stesso ha dichiarato di non voler scrivere un arco finale troppo serio. E questo che vediamo è coerente con la sua idea.