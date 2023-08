Dragon Ball si presenta al pubblico con un nuovo account Instagram creato dalla Toei Animation. Come leggiamo su Comic Book a quanto pare è stato aperto un nuovo profilo per il noto franchise animato, facendo riflettere il pubblico per quanto riguarda tale trovata promozionale.

Visto che sono alcuni anni, gli appassionati già si chiedono se tale profilo sia stato aperto per promuovere qualcosa in particolare come ad esempio una nuova serie animata. Sono anni che la serie principale di Dragon Ball non va avanti e Toei oltre un recente lungometraggio non ha pubblicato nulla di canonico.

Il profilo da il benvenuto al pubblico con una foto di Goku bambino sulla sua Nuvola, ricordando la prime serie animata a cui tutti gli appassionati sono affezionati. Successivamente è stata poi pubblicata anche una foto di Jaco, mischiando fin da subito le varie serie dedicate all’opera di Toriyama.

Basta poco per accendere la voglia del pubblico e quindi senza dubbio questa manovra avrà sicuramente qualche motivo dietro, e potrebbe essere proprio una nuova serie; forse non Super, ma quella tanto “leakata” nel corso degli ultimi mesi inerente a un “web anime”.

Dragon Ball: Toei Animation crea un nuovo account Instagram

Il pubblico incrocia le dita visto che alla fine se non si deve annunciare nulla, e anche inutile aprire un nuovo profilo social solamente per il gusto di farlo. Al momento non sappiamo davvero nulla al riguardo, oltre che si tratta di un profilo social ufficiale di Toei Animation. Restate aggiornati per eventuali contenuti pubblicati in merito.

Una nuova serie di Super manca da qualche anno ormai e la Toei ha anche un consistente materiale da adattare a livello televisivo, visto che numerose saghe pubblicate nel manga successivamente al Torneo del Potere. Se vanno in ordine si dovrebbe trasporre la saga di Moro, il divoratore dei Pianeti.

Fonte Comic Book – Instagram