Tra le uscite DC targate Panini del 13 luglio 2023 continua l’evento Batman vs Robin: Lazarus Planet, che avrà molte ripercussioni su tutto il DC Universe. Inoltre escono il quarto volume di Harley Quinn con una speciale avventura spaziale, il secondo volume di DC vs Vampires e lo spin-off Guerra Totale.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite DC Panini del 13 luglio 2023.

Le uscite DC Panini del 13 luglio 2023

Batman 75

5,00 €

Contiene: Detective Comics (1937) #1063 (I), #1064 (I)

Bruce Wayne e Harvey Dent si incontrano da vecchi amici che sembrano aver perso l’identità del passato…

…ma l’atmosfera intorno a Batman e Due Facce è cambiata e le strade di Gotham danno asilo a orrori antichi e mortali!

Mentre gli Orgham stanno per fare la loro mossa per riprendersi la città, rientra in scena Talia… ma sarà in qualità di amica o nemica?

Continua la nuova gestione di Detective Comics da parte delle superstar Ram V e Rafael Albuquerque!

Joker: L’Uomo che Ha Smesso di Ridere 3

Joker 19

3,00 €

Contiene: The Joker: The Man Who Stopped Laughing (2022) #3

Proseguono le avventure del clown più spietato di Gotham scritte da Matthew Rosenberg (Task Force Z) e disegnate da Carmine Di Giandomenico (Flash)!

Dopo un grave incidente, il Principe Pagliaccio del Crimine è in condizioni critiche… ma insieme a lui c’è Harley Quinn! Riuscirà Joker a difendersi dalla sua arrabbiatissima ex assistente?

Anche Jason Todd, il vigilante Red Hood, è sulle sue tracce… e stavolta sembra deciso a chiudere i conti!

Inoltre, Francesco Francavilla (All-Star Batman) disegna una briosa storia in cui Joker dovrà confrontarsi con l’implacabile Big Barda!

Batman Vs. Robin: Lazarus Planet 2

DC Select 11

5,00 €

Contiene: Batman vs. Robin (2022) #2

Batman Vs. Robin: Lazarus Planet 2

Variant

DC Select 11

7,00 €

Contiene: Batman vs. Robin (2022) #2

Lo straordinario sceneggiatore Mark Waid (Kingdom Come) e l’artista Mahmud Asrar (Adventure Comics) continuano a esplorare la rivalità fra il Cavaliere Oscuro e il Ragazzo Meraviglia in un evento ricco di emozioni!

Bruce Wayne e suo figlio Damian sono reduci da uno scontro terribile nella Bat-caverna, con il giovane Robin che continua a comportarsi in modo strano… cosa gli sta succedendo?

Una minaccia imponente sta mettendo a rischio gli individui dotati di poteri magici in tutto il mondo e il Pipistrello ha bisogno dell’aiuto di Zatanna…

…quali segreti lo attendono in uno dei luoghi più misteriosi dell’Universo DC?

Harley Quinn 4

Task Force XX

DC Special

16,00 €

Contiene: Harley Quinn (2021) #18/21, Harley Quinn 2022 Annual #1

Da qualche tempo l’ex assistente di Joker sta cercando di comportarsi da eroina… ma il suo percorso di redenzione potrebbe presto vacillare!

È successo qualcosa alla base lunare della JLA e Luke Fox ha deciso di allestire un team composto da ex malfattori per indagare. Cosa potrebbe mai andare storto?

Se il governo americano non apprezza, la situazione rischia di degenerare ulteriormente quando Solomon Grundy e Tigre di Bronzo cominciano a litigare!

Stephanie Phillips, affiancata dal disegnatore italiano Simone Buonfantino, porta Harley Quinn dove non era mai giunta prima!

DC Vs. Vampires 2

L’Ora più Buia

DC Evergreen

26,00 €

Contiene: DC vs. Vampires (2021) #7/12, DC vs. Vampires: Hunters (2021) #1, DC vs. Vampires: Killers (2021) #1

La battaglia finale della nuova saga horror con gli eroi DC!

I vampiri hanno vinto e la Terra è ora sotto al loro dominio, avvolta nell’oscurità…

Con la metà dei supereroi trasformati in creature succhiasangue e l’altra metà morta o in fuga, ogni speranza sembra perduta!

James Tynion IV e Matthew Rosenberg firmano il gran finale della saga illustrata da Otto Schmidt!

DV Vs. Vampires: Guerra Totale

27,00 €

Contiene: DC vs. Vampires: All-Out War (2022) #1/6

Un tassello fondamentale della nuova saga horror alternativa degli eroi DC illustrato da Pasquale Qualano!

DC illustrato da Pasquale Qualano! Con la Terra ormai sotto il controllo totale dei vampiri metaumani guidati da Nightwing, gli umani sono costretti a nascondersi.

guidati da Nightwing, gli umani sono costretti a nascondersi. In un rifugio sotterraneo, quelli che un tempo erano eroi e criminalic combattono fianco a fianco per sopravvivere alle infide e sanguinarieccreature della notte!

combattono fianco a fianco per sopravvivere alle infide e sanguinarieccreature della notte! Un volume speciale da leggere parallelamente al gran finale dell’inquietante serie horror!

Superman: Action Comics 5

La Casata dei Kent

DC Rebirth Collection

24,00 €

Contiene: Action Comics #1022/1028

L’ultimo, epico capitolo del ciclo di Action Comics firmato da Brian M. Bendis per i disegni di John Romita Jr.!

La cosiddetta Mafia Invisibile non intende più rimanere nell’ombra e cerca di prendersi Metropolis.

È il momento di riunire tutta la super-famiglia, tra cui Supergirl e ben due Superboy!

Riuscirà il Daily Planet a sopravvivere alle mire di Marisol Leone? E cosa c’entra con tutto questo Jimmy Olsen?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini DC Italia (@panini_dcit)

Batman 3

Storie di Fantasmi

DC Rebirth Collection

23,00 €

Contiene: Batman (2016) #101/105, Batman Annual (2017) #5, Detective Comics (1937) #1027 (V)

Dopo la guerra contro Joker, Batman ha capito che Gotham sta diventando ingestibile per lui.

La sua crociata contro il crimine è sempre stata difficile, ma ora sembra diventata impossibile.

Un nuovo, misterioso avversario spingerà il Cavaliere Oscuro al limite.

Il Pipistrello contro Ghost-Maker: chi vince si prende la città!

The Conjuring: L’ Amante

Dc Horror

19,00 €

Contiene: The Conjuring (2021) #1/5

Una storia collegata alla serie di film horror di James Wan L’evocazione – The Conjuring!

Jessica torna carica di ansie al college per il secondo semestre del primo anno…

Ma i suoi problemi sono appena cominciati, perché si sente perseguitata da un’entità malvagia!

Una discesa nell’inquietudine e nella follia nel più puro stile dell’horror DC!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini DC Italia (@panini_dcit)

Doomsday Clock

DC Library

40,00 €

Contiene: Doomsday Clock (2018) #1/12

Il piano di Ozymandias è stato scoperto, e il mondo è sull’orlo di una guerra nucleare!

Solo il Dr. Manhattan può salvare la Terra, ma è in un altro universo a studiare… Superman!

Il crossover definitivo tra l’Universo DC e quello di Watchmen!

Da Geoff Johns e Gary Frank, il team creativo di Superman: Origini segrete e Batman: Terra uno!

Superman Vs. Lobo

DC Black Label Complete Collection

26,00 €

Contiene: Superman vs. Lobo (2021) #1/3

Una spassosissima avventura interamente disegnata dalla nostra Mirka Andolfo!

Non è la prima volta che Superman e Lobo si incontrano… ma è la prima che si scambiano i pianeti d’origine!

A rendere tutto questo possibile è il potentissimo Numen, un’entità aliena che non vuole altri “super” in giro per il cosmo!

Inoltre: il bizzarro e spettacolare ritorno dei WildC.A.T.s!

Sandman di Neil Gaiman 3

DC Absolute

95,00 €

Contiene: Sandman (1988) #40/56, Sandman Special (1991) #1, Vertigo Preview (1992) #1, Vertigo: Winter’s Edge (1998) #3, Sandman: A Gallery of Dreams (1994)